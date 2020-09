Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre nem kell készülni, melegre annál inkább, nem úgy tűnik, mint ha szeptember lenne.","shortLead":"Esőre nem kell készülni, melegre annál inkább, nem úgy tűnik, mint ha szeptember lenne.","id":"20200910_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331afe07-21ef-4b7e-a03c-49d149e0cb3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:47","title":"30 fok is lehet napközben, majd éjszaka lemegy a hőmérséklet 10 fok alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","shortLead":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","id":"20200910_koronavirus_idosotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d249929-2bd4-46b2-85a1-3ef07f5d25d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:30","title":"29 koronavírusos van a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy gondozott meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben...","id":"20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f662a0-3933-49e4-8177-edacfd9a09e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:52","title":"Sztrájkra készülnek a Színművészeti dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Sokan a magasabb hozam reményében a részvénypiacokon is kipróbálják magukat, vagy részvényalapokba fektetnek. Pedig már itthon is vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak felelősen gondolkozó, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek részvényeibe fektetnek.","shortLead":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. 