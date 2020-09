Szakértők sora figyelmeztet jó ideje arra, hogy maszkot kell hordani a koronavírus-fertőzés terjedésének lassítása érdekében, a boltokban, a tömegközlekedésben – s Budapesten hamarosan többek között a mozikban, színházakban is – kötelező, mégis sokan nem vagy rosszul viselik.

A kormány tagjai is többször mutatkoznak maszk nélkül, mint abban. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton mégis felvett egyet az operatív törzs ülésére, amelyen a „Coolest Hungarian”, azaz a legmenőbb magyar felirat volt olvasható.

A Blikk erről kérdezte a kormányfőt, aki kijelentette:

Az igazat megvallva nem vagyok nagy maszkrajongó. Ha meghúzom, lecsúszik, ha kiengedem, leesik az arcomról. Arról már nem is beszélve, hogy levegőt nehezen, hőgutát viszont annál könnyebben kap benne az ember.”

Azt is hozzátette, hogy megérti az emiatt panaszkodó embereket, de most ő is maszkot hord, mert most kell.

Orbán azt állítja, mindig van nála néhány darab egyszerű orvosi maszk az autóban és az irodában. „A különlegesebbeket vagy a lányaimtól, vagy a kollégáimtól, barátaimtól kaptam. Ezeket szívesebben hordom, mert tulajdonképpen miattuk, a szeretteink miatt fontos, hogy ezeket a szabályokat most betartsuk.”

Azt is elmondta, hogy a legmenőbb magyar feliratú maszkot amerikai magyaroktól kapta ajándékba.