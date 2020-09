Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar...","id":"20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbb5362-24d5-4ff5-ba4f-5499fbd54f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:15","title":"Kórházszövetség: Fokozatosan kell kiüríteni a kórházi ágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutatás bizonyítja, hogy mennyi minden múlik a vezető hozzáállásán. ","shortLead":"Kutatás bizonyítja, hogy mennyi minden múlik a vezető hozzáállásán. ","id":"20200915_koronavirus_kkv_homeoffice","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94f575e-9ffa-4305-89f8-0a69b9a9c147","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_koronavirus_kkv_homeoffice","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:02","title":"Egy kutatás szerint a magyar cégek 40 százalékánál előtérbe került a munkavállalók jólléte a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők kulturális feltöltődését szolgálják. A járvány előtt babahordozós tárlatvezetéssel, gyerekmegőrzős mozizással, illetve babaszobával ellátott templomi koncertsorozattal kísérleteztek, a babás múzeumlátogatások szeptember közepétől újraindulnak. ","shortLead":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők...","id":"20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6173b9-b4f7-4de2-a38c-5a66f9d67e73","keywords":null,"link":"/elet/20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:00","title":"Kell az a heti 50 perc, ami nem a gyerekről szól – néha elfelejtjük, hogy a kismamák is felnőtt emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccb9092-57d0-481e-8881-748b2c7ccdd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó eredetileg vonatpótlóként állt forgalomba.","shortLead":"A hajó eredetileg vonatpótlóként állt forgalomba.","id":"20200915_Elakadt_egy_setahajo_Zebegenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dccb9092-57d0-481e-8881-748b2c7ccdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee3c602-4126-4bdc-86f3-16fffc5dda50","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Elakadt_egy_setahajo_Zebegenyben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:06","title":"Elakadt egy sétahajó Zebegényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem csak a szívet és a tüdőt támadja meg a vírus.","shortLead":"Nem csak a szívet és a tüdőt támadja meg a vírus.","id":"20200916_A_betegek_kozel_felenel_sulyos_szovodmenyeket_hagyhat_hatra_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0797eeae-47ad-4ae8-9c36-91b5c83ce84b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_A_betegek_kozel_felenel_sulyos_szovodmenyeket_hagyhat_hatra_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:05","title":"Szlávik: Majdnem minden második betegnél szövődményeket hagy hátra a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27034964-e6a8-4e27-aa1d-4e26b4aa3f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az arisztokrata autók gyártói is mindig ki tudják találni, hogyan költhetnek még többet a pénzes vevőik.","shortLead":"Az arisztokrata autók gyártói is mindig ki tudják találni, hogyan költhetnek még többet a pénzes vevőik.","id":"20200915_Az_ultraluxus_kategoriat_kepviseli_a_Bentley_Continental_GT_Mulliner_Coupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27034964-e6a8-4e27-aa1d-4e26b4aa3f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798ae1a4-9edb-4a68-b8b8-f3336a5f67ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Az_ultraluxus_kategoriat_kepviseli_a_Bentley_Continental_GT_Mulliner_Coupe","timestamp":"2020. szeptember. 16. 04:30","title":"Az ultraluxus kategóriát képviseli a Bentley Continental GT Mulliner Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kedden kiment hozzájuk a hivatal, megkapták a tájékoztatást, volt kontaktkutatás, az érintett osztályok tanulóit hazaküldték.","shortLead":"Kedden kiment hozzájuk a hivatal, megkapták a tájékoztatást, volt kontaktkutatás, az érintett osztályok tanulóit...","id":"20200916_koronavirus_oktatas_iskolak_miskolci_kaffka_margit_altalanos_iskola_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c56ef7-4b14-4c31-ac6e-867b3aa89e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_oktatas_iskolak_miskolci_kaffka_margit_altalanos_iskola_hivatal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:30","title":"Lehiggadt a járványhelyzet miatt segélykérő felhívást közzétévő iskolavezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 800 millió forintos tenderen korábban három cég is nyert, de végül mégis a Duna Aszfalt járt jól vele.","shortLead":"A 800 millió forintos tenderen korábban három cég is nyert, de végül mégis a Duna Aszfalt járt jól vele.","id":"20200915_szijj_laszlo_szijjarto_peter_luxusjacht_utepites_duna_aszfalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441dfc3-6346-4ea1-8788-7eccdd05f773","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_szijj_laszlo_szijjarto_peter_luxusjacht_utepites_duna_aszfalt","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:24","title":"A Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj László 800 millióért épít utat és járdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]