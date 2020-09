Idén új formában, külföldi fellépők nélkül tartják meg a budapesti világzenei fesztivált, a Budapest Ritmót október 9. és 10. között – írta a 24.hu. A változás oka a koronavírus-járvány. A fesztivált rendszerint októberben tartják, ami idén sem változik, az azonban igen, kik lépnek majd fel.

Weyer Balázs, a Budapest Ritmo alapító szervezője szerint attól függetlenül, hogy mi nem látjuk annak, itthon is van világzene, elég csak Lakatos Mónikára, a Babrára vagy a ¡Nosnachra gondolnunk. Az idei helyszínek a Hunyadi tér, a Klauzál tér és a Rákóczi tér, valamint azok piacai lesznek.

A szervezők választása azért esett a piacokra, mert oda amúgy is járnak az emberek, és eleve fokozott elővigyázatossággal működnek. Gasztronómiai együttműködést viszont nem terveznek a szervezők, egy ilyen helyzetben szerintük rizikós lenne a tömeges kóstolgatás.

Weyer azt is mondta, hogy csak akkor változtatnak bármin is, ha a fesztiválig esetleg szigorítanak a járvány elleni védekezésen. A szabadtéri létszámkorláttal, valamint az esetlegesen kötelező maszkviseléssel, akár kültéren is, már most is számolnak.

Weyer Balázs arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy szerinte kicsi rá az esély, hogy jövőre vissza lehet állni a rendes kerékvágásba.

Fél éve arra sem számítottunk, hogy ez lesz. Úgy látom, hogy mindenki arra készül, hogy a következő év még nem lesz normális, sem a nyári fesztiválok, sem a koncertek terén. Olyan évre, mint ami 2019-ben volt, nem számít senki, talán az ideinél kicsit jobbra”

– mondta.

