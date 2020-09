Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"3ec99e41-c08e-454d-8a1d-6f4efe2d7547","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingyenes parkolás és teraszok, nagyvonalú kedvezmények a V4-es országokból és vidékről érkezők számára. Többek között ezt tartalmazza az az ötpontos javaslatcsomag, amivel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint a fővárosnak meg kellene segíteni a járvány miatt bajba került helyi vendéglátást.

\r

","shortLead":"Ingyenes parkolás és teraszok, nagyvonalú kedvezmények a V4-es országokból és vidékről érkezők számára. Többek között...","id":"20200922_bkik_vendeglatas_budapest_koronavirus_segely_javaslatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec99e41-c08e-454d-8a1d-6f4efe2d7547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea0f002-c87d-472c-96e5-d2d9e578174b","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_bkik_vendeglatas_budapest_koronavirus_segely_javaslatok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:07","title":"A főváros kontójára álmodott nagyvonalú segélyprogramot a pesti vendéglátásnak a kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár állítólag a határzár miatt nem tudja elhagyni az országot.","shortLead":"A filmsztár állítólag a határzár miatt nem tudja elhagyni az országot.","id":"20200922_pedro_pascal_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56718db2-5ebc-4fd0-9f4b-eee0cb28417e","keywords":null,"link":"/elet/20200922_pedro_pascal_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:05","title":"A Parlamentnél fotózták le Pedro Pascalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a parlament őszi nyitánya, ezúttal napirend előtti kérdéseket tettek fel az ellenzéki képviselők Orbán Viktornak. A legtöbben az ingyenes koronavírustesztet követelték, a harmadiknál már csak nevettek a kormánypártiak.","shortLead":"Folytatódik a parlament őszi nyitánya, ezúttal napirend előtti kérdéseket tettek fel az ellenzéki képviselők Orbán...","id":"20200921_Orban_azonnali_ellenzek_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b07cb7-a317-49c8-86c4-e4444fdd19ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_azonnali_ellenzek_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:28","title":"A kormánypártok már csak nevettek az ellenzék harmadik ingyentesztet követelő kérdésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Növekszik a koronavírus jelenléte a vidéki városok szennyvizében.","shortLead":"Növekszik a koronavírus jelenléte a vidéki városok szennyvizében.","id":"20200923_videki_varosok_jarvany_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8748c0-210d-4160-a9f5-17733d1a5eec","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_videki_varosok_jarvany_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:15","title":"Vidéki városokban lendülhet be még jobban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.

","shortLead":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.

","id":"20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05db0727-3ff9-4be3-b2d0-3c195edb7ad0","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:05","title":"Elmegy a kedve a húsevéstől, ha meglátja a Nébih legutóbbi fogását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c21f148-1eeb-49d1-a3e8-408f9820a25d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredetileg október végére tervezett Ördögkatlan Napok volt a B terv, ha már a vírus miatt a nyári fesztivált törölni kellett. Most a B tervnek is befellegzett. ","shortLead":"Az eredetileg október végére tervezett Ördögkatlan Napok volt a B terv, ha már a vírus miatt a nyári fesztivált törölni...","id":"20200922_A_fesztival_utan_az_Ordogkatlan_Napokat_is_le_kell_mondani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c21f148-1eeb-49d1-a3e8-408f9820a25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e874393-f0d6-4363-bd2d-5792b16bf73f","keywords":null,"link":"/elet/20200922_A_fesztival_utan_az_Ordogkatlan_Napokat_is_le_kell_mondani","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:57","title":"A fesztivál után az Ördögkatlan Napokat is le kellett mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott. Végül egy spektrumanalizátorral derítették ki, miért.","shortLead":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott...","id":"20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcae8e6-9688-4c00-be61-76cdc3b360e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:03","title":"Bekapcsolták a régi tévét, az egész faluban elment az internet – 18 hónapon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza, aki abból vásárolt.","shortLead":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza...","id":"20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d9a086-4e16-4efe-a2b5-2c3c85775c50","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:38","title":"Csirkemellet hív vissza az Auchan, mert szalmonellát találtak a töltelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]