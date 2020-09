Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az eszement szabályok betartása, főleg, ha tudva tudja valaki, hogy kárt okoz, felelőtlen gyávaság, szolgalelkűség. Vélemény. A Microsoft több mint 2300 milliárd forintnyi dollárt költ a ZeniMax Mediára, amely, amely több közismert, sőt kultikus játék mögött áll.

A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.

Arrogancia, kivagyiság, hatalom és erőfitogtatás van

A Microsoft legújabb vállalása szerint tíz éven belül vízpozitívvá válik. Számos lépést tesz ennek érdekében. Bár az alapkamaton nem változtatott, prognózisát alaposan átírta a Magyar Nemzeti Bank, amely úgy véli, idén 5,1–6,8 százalékos mértékben zsugorodik a gazdaság.

Matolcsy nem akarta látni, hogy jön a recesszió, de most rájött, hogy itt van

Nagy eseménynek kell történnie, hogy közös nyilatkozatot adjon ki a belügyminiszter, az Állami Számvevőszék elnöke, a legfőbb ügyész, az MNB-elnök, valamint a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke. Most ez történt: együtt üzentek, hogy elkötelezetten harcolnak a korrupció ellen.

Matolcsy, Polt, Pintér és Domokos is írásba adta: elkötelezettek a korrupció visszaszorításában

A YouTube csak előfizetőinek engedi meg, hogy használjanak az iPhone-ok újdonságaként a napokban élesedett kép a képben módot.

A YouTube letiltotta a videók kisablakos megtekintését az iPhone-okon

John Lennon idén lenne 80 éves.

Ez az igazi történelmi interjú: John Lennon fia Paul McCartney-val beszélgetett