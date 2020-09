Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63264f41-65bb-4dda-8509-fcde5bd61cb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi karosszéria hátsó traktusa a II. világháború előtti korszakba repít vissza bennünket.","shortLead":"Az egyedi karosszéria hátsó traktusa a II. világháború előtti korszakba repít vissza bennünket.","id":"20200922_retro_hurokat_penget_ez_a_ferrarialapu_uj_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63264f41-65bb-4dda-8509-fcde5bd61cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607a158-dd18-4dc2-91cc-3fa3a5e5969c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_retro_hurokat_penget_ez_a_ferrarialapu_uj_sportkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:45","title":"Retro húrokat penget ez a Ferrari-alapú új sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók pedig ne is használják az „egyetemfoglalás” kifejezést – állítja az egyetem. Az SZFE dolgozóinak sztrájkbizottsága pedig túljutott az első, sikertelen tárgyalásán, majd bejelentette: csütörtökön figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók...","id":"20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b41a5a-c2a2-4d48-aee1-ba583f5e9413","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:51","title":"Megfosztaná a Színművészetit jogi képviseletétől a kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boros Anita 36 millió forintot kapott a tárcától.","shortLead":"Boros Anita 36 millió forintot kapott a tárcától.","id":"20200922_itm_schanda_tamas_boros_anita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34361a0-7773-477f-a3a7-28b08564ef46","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_itm_schanda_tamas_boros_anita","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:41","title":"Az ITM államtitkárának kutatócsoportja is nyert az ITM pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","shortLead":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","id":"20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a62fca-1890-4742-bc06-44b3ac771d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:20","title":"Ijesztő helyzetben vizsgázott jól két kamionos és a sóderágy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd5f257-b31f-471e-a9e8-21e11f3fa940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapa, kasza, bot is előkerült egy családi vitában, majd az egyik résztvevő fegyverrel fenyegette meg a szomszédokat, ezzel intézte el, hogy meglátogassa a Terrorelhárítási Központ.","shortLead":"Kapa, kasza, bot is előkerült egy családi vitában, majd az egyik résztvevő fegyverrel fenyegette meg a szomszédokat...","id":"20200923_tek_pilis_csaladi_vita_fenyegetes_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddd5f257-b31f-471e-a9e8-21e11f3fa940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03088c1-0a1e-4918-99ec-695fe3162245","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_tek_pilis_csaladi_vita_fenyegetes_fegyver","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:19","title":"A TEK ébresztette a pilisi férfit, aki fegyverrel fenyegette a szomszédait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","shortLead":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","id":"20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bdf0e-53c6-4e16-8f00-431526de839f","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:23","title":"Országos Onkológiai Intézet: Egyetlen beteg sem fertőződött meg nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","shortLead":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","id":"20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f214d5-43b1-49f3-8a0f-954b91ba4f5b","keywords":null,"link":"/360/20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:30","title":"Nem adjuk ingyen a pogácsát, cserébe finomat sütünk – Tóta W. Árpád a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]