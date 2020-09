Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A SZÉP-kártyák kiadásával volt adós a bank száz ügyfélnél. Valakihez késve juttatták el, míg más meg sem kapta.","shortLead":"A SZÉP-kártyák kiadásával volt adós a bank száz ügyfélnél. Valakihez késve juttatták el, míg más meg sem kapta.","id":"20200923_jegybank__MKB_Bank_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc55ecf-de53-45dc-bfde-1702605f07b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_jegybank__MKB_Bank_birsag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:06","title":"Négymillió forintra büntette az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","shortLead":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","id":"20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd666-6816-4053-9726-2068aa2206ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:18","title":"Megalakult az új montenegrói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ambíció és az elvárás csak a kezdet. Ezek ébresztik fel a motivációt. Sajnos azonban sokan nem táplálják a motivációjukat azzal, hogy továbbra is igyekeznek az álmukra összpontosítani. ","shortLead":"Az ambíció és az elvárás csak a kezdet. Ezek ébresztik fel a motivációt. Sajnos azonban sokan nem táplálják...","id":"20200923_Hogyan_tarthatjuk_fenn_a_motivaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c0076e-4ce0-4f91-a416-66ec28ac0ed1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200923_Hogyan_tarthatjuk_fenn_a_motivaciot","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:15","title":"Motiváltnak érzi magát? Az nem elég - a motivációt fenn is kell tartani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a Babaváró hitel bevezetése komoly segítséget jelent a lakásvásárlás előtt álló családok számára. Az elmúlt évek drasztikus lakásár-emelkedése sok magyar szerint éppen ezeknek köszönhető, ezért akik pedig nem jogosultak a támogatásokra, azok számára ma már szinte lehetetlen lakást venni. A kérdést még érdekesebbé teszi az új, kamatmentes MNB lakáskölcsön tervezett bevezetése: a múltbeli adatok alapján lehet következtetni az új támogatás lakásárakra gyakorolt hatására is.","shortLead":"A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a Babaváró hitel bevezetése komoly segítséget jelent...","id":"20200922_Tenyleg_a_kormany_lakastamogatasi_programjai_miatt_szalltak_el_a_lakasarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74c0968-410a-42ce-8ed6-38202e709535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Tenyleg_a_kormany_lakastamogatasi_programjai_miatt_szalltak_el_a_lakasarak","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:52","title":"Elszállhatnak-e ismét a lakásárak az MNB új hitelprogramja miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a maglódi férfival szemben.","shortLead":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt...","id":"20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6580aa7-6bf9-4e41-8347-98234fa64129","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:26","title":"Rommá lőtt egy postaládát egy nosztalgiázó exkatona, amíg barátja fiának adott elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyét leszámítva az egész országban számítani lehet zivatarokra.","shortLead":"Két megyét leszámítva az egész országban számítani lehet zivatarokra.","id":"20200923_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c787759a-a33d-4887-89c0-57be94a4d73b","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 05:11","title":"Vége a hibátlan napos időnek, viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","shortLead":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","id":"20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3178-6679-4088-9f1f-1ac5fe01177f","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:05","title":"Letépte magáról a nyomkövetőt, majd új barátnőjére és annak anyjára támadt egy 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]