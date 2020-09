Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e15b3e0-f466-4276-90d2-0d29ad2489c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Egyértelműen törvénytelen ez a határozat\" – mondja Arató a Klubrádiót 2021 februárban elnémító NMHH verdiktről. \"Kilóg a ló, és nemcsak a lába\" – fűzi hozzá. M. Kiss Csaba faggatja a rádió első emberét arról, hogy milyen lépéseket terveznek, mennyi az esély az adó további működésére, s miért igazodnak a hatalomhoz a független hirdetők is.","shortLead":"\"Egyértelműen törvénytelen ez a határozat\" – mondja Arató a Klubrádiót 2021 februárban elnémító NMHH verdiktről. \"Kilóg...","id":"20200925_Arato_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e15b3e0-f466-4276-90d2-0d29ad2489c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945f7b93-00fe-40fa-a54e-bea2c554df17","keywords":null,"link":"/360/20200925_Arato_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:00","title":"\"Ostobaságot követett el a maga szempontjából a hatalom\" – Arató András, a Klubrádió elnöke a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591f8ffb-f113-4b98-a445-04cc810e7416","c_author":"HVG360","category":"360","description":"David Javerbaum darabja, az Isteni végjáték a stand-up, a kinyilatkoztatás, a talkshow és a revü elegáns keveréke. ","shortLead":"David Javerbaum darabja, az Isteni végjáték a stand-up, a kinyilatkoztatás, a talkshow és a revü elegáns keveréke. ","id":"202039_szinhaz__mindenhato_show_isteni_vegjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=591f8ffb-f113-4b98-a445-04cc810e7416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e1481-8f7a-4666-b017-56f5eea882f7","keywords":null,"link":"/360/202039_szinhaz__mindenhato_show_isteni_vegjatek","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:00","title":"Alföldi Róbert Istent játszik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók pedig ne is használják az „egyetemfoglalás” kifejezést – állítja az egyetem. Az SZFE dolgozóinak sztrájkbizottsága pedig túljutott az első, sikertelen tárgyalásán, majd bejelentette: csütörtökön figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók...","id":"20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b41a5a-c2a2-4d48-aee1-ba583f5e9413","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:51","title":"Megfosztaná a Színművészetit jogi képviseletétől a kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok felett, ahová a képet megpróbálták feltölteni. A Facebook már orvosolta a bajt.","shortLead":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok...","id":"20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92aae2-e083-46de-bd3a-fe1845483673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:33","title":"Súlyos biztonsági rés tátongott az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan regisztrált vírushordozó, mint a járvány kezdetén. A sokak által bírált „svéd modell” vizsgálata azért is időszerű, mert Magyarország – még ha nem is vallotta be – annak elemeit használja.","shortLead":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan...","id":"202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb914df-d54d-44a9-a86e-262147b19d13","keywords":null,"link":"/360/202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Nem immunis a magyar kormány a most éppen beválni látszó svéd járványreceptre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ambíció és az elvárás csak a kezdet. Ezek ébresztik fel a motivációt. Sajnos azonban sokan nem táplálják a motivációjukat azzal, hogy továbbra is igyekeznek az álmukra összpontosítani. ","shortLead":"Az ambíció és az elvárás csak a kezdet. Ezek ébresztik fel a motivációt. Sajnos azonban sokan nem táplálják...","id":"20200923_Hogyan_tarthatjuk_fenn_a_motivaciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c0076e-4ce0-4f91-a416-66ec28ac0ed1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200923_Hogyan_tarthatjuk_fenn_a_motivaciot","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:15","title":"Motiváltnak érzi magát? Az nem elég - a motivációt fenn is kell tartani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal határozata szerint csak az intenzív szakdolgozókból egy tucatot kell a Covid-ellátásra kijelölt kórházakba küldeniük. ","shortLead":"A kormányhivatal határozata szerint csak az intenzív szakdolgozókból egy tucatot kell a Covid-ellátásra kijelölt...","id":"20200925_Kunetz_Uzsoki_korhaz_atvezenyles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7cce2f-7370-4ce7-a9cd-8235b525550b","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Kunetz_Uzsoki_korhaz_atvezenyles_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:28","title":"Kunetz: Kivéreztetik az Uzsoki kórházat az átvezénylések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","shortLead":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","id":"20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b04769-53bd-4516-86af-337ce12c447b","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:00","title":"Mol Fehérvár–Reims 0-0, tizenegyesekkel 4-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]