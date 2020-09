Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pozitív koronavírus-tesztek miatt home office-ban készül a Rádió 1 összes műsora.","shortLead":"Pozitív koronavírus-tesztek miatt home office-ban készül a Rádió 1 összes műsora.","id":"20200927_Rakoczi_Feri_es_Vadon_Jani_is_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551c73ea-f645-41c7-b3cc-0f78ebcb99ba","keywords":null,"link":"/elet/20200927_Rakoczi_Feri_es_Vadon_Jani_is_koronavirusos","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:28","title":"Rákóczi Feri és Vadon Jani is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","shortLead":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","id":"20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e2d1f-d339-4a09-bca4-a38f0a975a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:04","title":"75 ezren töltötték már le a VírusRadar alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4585d0e9-2146-4603-a454-d84241e2f38f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baleset a Magyar Nemzeti Cirkusz előadásán történt. Az előadás félbeszakadt, a motorost kórházba szállították.



","shortLead":"A baleset a Magyar Nemzeti Cirkusz előadásán történt. Az előadás félbeszakadt, a motorost kórházba szállították.



","id":"20200928_Kizuhant_eloadas_kozben_egy_motoros_a_halalgombbol_Mosonmagyarovaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4585d0e9-2146-4603-a454-d84241e2f38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262286f-de71-4bd8-8284-d2b64187f41b","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Kizuhant_eloadas_kozben_egy_motoros_a_halalgombbol_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:19","title":"Kizuhant előadás közben egy motoros a halálgömbből Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","id":"20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022c37a-91f2-489d-898e-7219c707b8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. szeptember. 26. 20:40","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4536f004-294c-471a-b9f2-fb721f36fc4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elsősorban a legidősebbeket fenyegeti az odahaza bekövetkező végzetes szerencsétlenségek veszélye.","shortLead":"Elsősorban a legidősebbeket fenyegeti az odahaza bekövetkező végzetes szerencsétlenségek veszélye.","id":"202039_otthoni_balesetek_haromszor_annyi_halott_mintazutakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4536f004-294c-471a-b9f2-fb721f36fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7ed2da-e6c1-41c9-8fd2-e7604673a952","keywords":null,"link":"/360/202039_otthoni_balesetek_haromszor_annyi_halott_mintazutakon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:00","title":"Háromszor annyian halnak meg otthoni balesetben, mint az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","shortLead":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","id":"20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c7cfad-dd43-4b69-a923-e1738b4fb91d","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:01","title":"Meglépett a karanténból egy koronavírusos magyar férfi Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","shortLead":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","id":"20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436f893-acb7-4f74-8744-901e81caea57","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:42","title":"Ötcsillagos hotelt építettet 50 millió euróból Mészáros Lőrinc a horvát tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","shortLead":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","id":"20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a527e23c-efdc-4209-881b-508342ec4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 00:03","title":"Mit meg nem adnánk, ha Magyarországon is elérhető lenne ez az androidos funkció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]