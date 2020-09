Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","shortLead":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","id":"20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4146c-ce89-4731-85af-1a4ea37be12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:35","title":"Embercsempész-hálózatot számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","shortLead":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","id":"20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ebce2f-b734-4660-bb4c-9000f01358eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:34","title":"Kirúgták a takarítót, aki megvert egy 16 éves pécsi diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f065d2-bae3-464a-9a74-0c6ade7fdcb1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Vagyonát a Plussz pezsgőtablettával alapozta meg, még a rendszerváltás előtt. Szerette volna az oktatást és az egészségügyet is megreformálni, de belátta, nem megy. Ma vácegresi birtokán homoktövissel foglalkozik, és független önkormányzati képviselő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, benne az első magyarországi milliárdosok egyike.","shortLead":"Vagyonát a Plussz pezsgőtablettával alapozta meg, még a rendszerváltás előtt. Szerette volna az oktatást és...","id":"20200926_Somody_Imre_a_Fulkeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f065d2-bae3-464a-9a74-0c6ade7fdcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8c6ae2-fb04-48b1-97a5-5fde0ff9685d","keywords":null,"link":"/kkv/20200926_Somody_Imre_a_Fulkeben","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:00","title":"Somody Imre a Fülkében: Be kell látni, hogy nem érjük utol az osztrákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac91e042-17e7-438c-ad2d-a278a605c7c7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A pandémia visszavetheti a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését – állítja a McKinsey legújabb tanulmánya. Bacsó Eleonóra, a cég diverzitásért felelős európai vezetője szerint elsősorban a cégeken múlik, hogy milyen munkakörülményeket és légkört biztosítanak akár a nőknek, akár a valamilyen kisebbséghez tartozó munkavállalóknak. ","shortLead":"A pandémia visszavetheti a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését – állítja a McKinsey legújabb tanulmánya. Bacsó...","id":"20200927_mckinsey_egyenloseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac91e042-17e7-438c-ad2d-a278a605c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9993e-001e-459f-af6d-19378df6c092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_mckinsey_egyenloseg","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:00","title":"A koronavírus-járvány a női dolgozókra ütött jóval nagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884777bc-f50e-4862-a440-5d978d6e6353","c_author":"Kiss Ádám","category":"360","description":"Minden, amit tudni akart a Balatonról, de sosem merte megkérdezni. A lángostól Lőrincig, kistelepülésektől a betelepülésig, a Káli-medence kreatívjaitól a siófoki szabadstrandok népéig, mogorva őslakosoktól a digitális nomádokig. Miért kellene és hogyan lehetne a magyar tenger több, mint lángos-fröccs-strand háromszög és örök balatoni nyár. Vélemény.","shortLead":"Minden, amit tudni akart a Balatonról, de sosem merte megkérdezni. A lángostól Lőrincig, kistelepülésektől...","id":"20200923_Kiss_Adam_Epitsunk_gyarakat_a_Balatonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=884777bc-f50e-4862-a440-5d978d6e6353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b99d8b-b35b-4719-bbf9-1ffabc37ab21","keywords":null,"link":"/360/20200923_Kiss_Adam_Epitsunk_gyarakat_a_Balatonra","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:00","title":"Kiss Ádám: Építsünk gyárakat a Balatonra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire lelassulnak tőle. Ez az új iOS 14 esetében nincs így.","shortLead":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire...","id":"20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046098e-7933-4d56-a3f7-041c31efe58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:03","title":"Nemhogy nem lassulnak, még gyorsabbak is lesznek a régi iPhone-ok, ha iOS 14-re frissítik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165dc57b-76ca-4889-a93e-d0f6fbbb99dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rutineljárás keretében rendelték el a zárást. ","shortLead":"Rutineljárás keretében rendelték el a zárást. ","id":"20200926_Felveteli_zarlat_koronavirus_miatt_a_szegedi_szivsebeszeti_osztalyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165dc57b-76ca-4889-a93e-d0f6fbbb99dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda41813-ade7-46d3-815d-a01884e8379b","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Felveteli_zarlat_koronavirus_miatt_a_szegedi_szivsebeszeti_osztalyon","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:51","title":"Felvételi zárlat koronavírus miatt a szegedi szívsebészeti osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]