Szakít a hagyományos megszólításokkal a Japan Airlines (JAL) októbertől. A légitársaság járatain a „hölgyeim és uraim” helyett például úgy szólnak majd az emberekhez, hogy „minden utasunk figyelmét kérjük” – jelentette a Mainichi alapján a BBC.

A JAL-on kívül eddig csak kevés globális légitársaság – például az Air Canada és az EasyJet – vezetett be ehhez hasonló, nemsemleges megszólításokat, és náluk is csak az angol nyelvű szövegeknél változtatnak. Ennek oka az – az AFP magyarázata szerint –, hogy az ilyen általános bejelentések japánul egyébként is semlegesek.

A légitársaság a döntését azzal magyarázta, hogy minden utasuk számára pozitív légkört szeretnének teremteni, és mindenkivel tisztelettel akarnak bánni. „Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a nem, a szexuális orientáció, a genderidentitás vagy más személyes tulajdonság alapján senkit sem diszkriminálunk” – közölte a cég szóvivője.

Az azonos neműek házasságát jogilag nem ismerik el Japánban, bár kutatások azt mutatják, hogy erős a támogatottsága. Tavaly 13 azonos nemű pár indított jogi eljárást az ország kormánya ellen a házasodáshoz való jogot követelve.