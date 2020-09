Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idén induló tizenhét nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium közül kettő a Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) kezdheti meg működését: a kutatóközpont vezetésével indulhat el a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium, valamint ugyanitt kezdheti meg tevékenységét a Nanoplazmonikus Lézeres Fúziós Kutatólaboratórium is.","shortLead":"Az idén induló tizenhét nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium közül kettő a Wigner Fizikai Kutatóközpontban...","id":"20200930_kvantumszamitogep_kvantuminformatika_wigner_fizikai_kutatokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb3a7bb-5efa-4306-b639-c97321dae39f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_kvantumszamitogep_kvantuminformatika_wigner_fizikai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:03","title":"Magyar tudósok segíthetik a „második kvantumforradalmat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 7 milliárd forintos árbevétellel zárta az első félévet az OTT-ONE Nyrt. A magyar kormány korábban rajtuk keresztül szerzett lélegeztetőgépeket Kínából. ","shortLead":"Közel 7 milliárd forintos árbevétellel zárta az első félévet az OTT-ONE Nyrt. A magyar kormány korábban rajtuk...","id":"20200930_ott_one_nyrt_arbevetel_lelegeztetogepek_magyar_kormany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a482d-084a-4bb8-b909-afe4d30a14d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_ott_one_nyrt_arbevetel_lelegeztetogepek_magyar_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:14","title":"Megérte a lélegeztetőgép-biznisz, története legjobb eredményét produkálta a magyar informatikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.","shortLead":"Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.","id":"20200930_Biden_adobevallas_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d858da0-e339-4e82-b90e-fa315f0e79e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Biden_adobevallas_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:26","title":"Joe Bidenék 300 ezer dollár adót fizettek be tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt választottak a modellhez. ","shortLead":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt...","id":"20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72348ae-2d5f-4320-9a0d-8706a8797f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:26","title":"Hagyományos vászontetőre váltott az új BMW 4-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","shortLead":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","id":"20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5443d2-0ed2-4d57-9048-2c95ab63507e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:45","title":"Tűz volt egy józsefvárosi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","shortLead":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","id":"20200929_koronavirus_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b30430e-94c4-4ad6-9f6f-5a25faa72d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:16","title":"Már több mint egymillió halálos áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75581fdf-da40-49d5-94e3-0069949e4a6c","c_author":"D.A","category":"kultura","description":"A kormány 358 millióból vásárolja meg az ingatlant, további 25 milliót pedig egy egész alakos bronzszoborra költenek. ","shortLead":"A kormány 358 millióból vásárolja meg az ingatlant, további 25 milliót pedig egy egész alakos bronzszoborra költenek. ","id":"20200929_Emlekhazza_alakitjak_Kocsis_Zoltan_otthonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75581fdf-da40-49d5-94e3-0069949e4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af879b28-2d6b-4737-b6da-0fd82c0fd34c","keywords":null,"link":"/kultura/20200929_Emlekhazza_alakitjak_Kocsis_Zoltan_otthonat","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:52","title":"Emlékházzá alakítják Kocsis Zoltán otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","shortLead":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","id":"20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac20719-265b-43be-a875-8c13a5eb8af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:20","title":"4,5 millió forintért készített oktatóvideót a magyar választási rendszerről az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]