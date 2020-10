Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE dolgozóinak sztrájkjával egyetértők egyedi módon fejezhetik ki, hogy egyetértenek a munkabeszüntetéssel.","shortLead":"Az SZFE dolgozóinak sztrájkjával egyetértők egyedi módon fejezhetik ki, hogy egyetértenek a munkabeszüntetéssel.","id":"20200930_szfe_sztrajk_ablak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9a99f7-cd50-48be-a22d-821f624c9e41","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szfe_sztrajk_ablak","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:50","title":"Színművészetis sztrájkolók: Tekerd körbe magad piros-fehér szalaggal, és állj ki az ablakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is élvező magyartanára a 80-as években molesztálta a diákjait. Sipos Pál a tanítás mellett rendszeresen táboroztatott is: a szendrői háromhetes nyaralásokon Oláh Judit filmrendező négy alkalommal is részt vett. Visszatérés Epipóba című filmje arra keresi a választ, a botrány után vajon hol van a helye ennek a gyermekkori titkos világnak a ma már felnőtt táborozók életében.","shortLead":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is...","id":"20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4783a6-0f98-4c5e-bd2d-747ac0401995","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:00","title":"„Nem tudom, képes-e felismerni, hány élet ment tönkre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét.","shortLead":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita...","id":"20200930_Hatralepunk_kettot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac7fe8-7839-418b-931b-e500a4637762","keywords":null,"link":"/360/20200930_Hatralepunk_kettot","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Köves Slomó: Az \"ellenséges légkör\" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja alkalmából mesés matricacsomag érkezik a Viberre. A matricák felelevenítik kedvenc karaktereinket és azok szállóigéit.","shortLead":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja...","id":"20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7fde1d-fb9f-4e9b-ba4f-5a5ba935a869","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:33","title":"Nagyon klassz matricák jönnek a Viberbe, főszerepben a magyar népmesék alakjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon megemelkedett.","shortLead":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon...","id":"20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92969fc3-9c76-4dc3-8dba-e28e63f755e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:03","title":"Ezt a békát le kell nyelni: drágábbak lettek az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1500dfd-1e0a-4e9d-a23d-2db8ad4feea7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Japan Airlines járatain nem hangzik el többször, hogy „hölgyeim és uraim”.","shortLead":"A Japan Airlines járatain nem hangzik el többször, hogy „hölgyeim és uraim”.","id":"20200929_japan_airlines_legitarsasag_nemsemleges_megszolitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1500dfd-1e0a-4e9d-a23d-2db8ad4feea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25308395-e4d6-4d58-ab8b-7218f919c8ea","keywords":null,"link":"/elet/20200929_japan_airlines_legitarsasag_nemsemleges_megszolitas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:10","title":"Gendersemleges megszólítást vezet be az egyik légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","shortLead":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","id":"20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f7e19a-b21d-4618-93f9-270dcaf3b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:35","title":"Orbán Viktor szerencsejátékot reklámozott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6b4ed1-85e2-4929-977b-7b2b5b97c564","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos átalakításokat, és külön kitértek arra, hogy a korrupciós ügyekben a magas beosztású hivatalnokok felelősségre vonása egyelőre elmaradt. A sajtószabadságot pedig több irányból fenyegetik kormányzati lépések.","shortLead":"Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar...","id":"20200930_Igazsagszolgaltatas_sajto_korrupcio_jogallamisag_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6b4ed1-85e2-4929-977b-7b2b5b97c564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ec28c1-1251-47c5-ab10-3de657d9ed31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Igazsagszolgaltatas_sajto_korrupcio_jogallamisag_europai_unio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:55","title":"Igazságszolgáltatás, sajtó, korrupció – itt sérül Brüsszel szerint a jogállamiság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]