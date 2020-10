Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5a7b35-701d-45e3-8ecb-2d1797432eb1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyarországon első alkalommal került sor egy ipari-természeti katasztrófa hosszú távú hatásainak komplex kutatására. Pszichológus, kommunikációkutató, lelkipásztor és szociológusok bevonásával vizsgálták meg, hogy tíz évvel a vörösiszapömlés után milyen állapotban van a három érintett település, Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely lakossága. A kutatás a koronavírus-járvány hosszútávú kezelésére vonatkozóan is fontos következtetéseket tartogat.","shortLead":"Magyarországon első alkalommal került sor egy ipari-természeti katasztrófa hosszú távú hatásainak komplex kutatására...","id":"20201001_vorosiszap_katasztrofa_devecser_kolontar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5a7b35-701d-45e3-8ecb-2d1797432eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d700e3-eda0-4a88-8d53-4e01659aeceb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_vorosiszap_katasztrofa_devecser_kolontar","timestamp":"2020. október. 01. 19:46","title":"A vörösiszap-katasztrófa az egyik közösséget szétzilálta, a másikat megerősítette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989985a5-b4a0-44ed-ba1f-5673ae87f27c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az eredeti tervekhez képest hónapokkal később mutatta be az új mobiljait, amelyek már 5G-képesek, zászlóshajókról viszont nem beszélhetünk.","shortLead":"A Google az eredeti tervekhez képest hónapokkal később mutatta be az új mobiljait, amelyek már 5G-képesek...","id":"20201001_google_pixel_5_google_pixel_4a_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989985a5-b4a0-44ed-ba1f-5673ae87f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ca93c0-47f7-408d-a48e-a88de79de93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_pixel_5_google_pixel_4a_specifikacio","timestamp":"2020. október. 01. 07:03","title":"Megjöttek a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66dd6ddf-7d71-4ad1-8beb-0c0ba5309aa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom most induló Mobildonor programja az otthon kallódó okostelefonok összegyűjtésével segít rászoruló családoknak, hogy ők is beléphessenek a digitális világba.","shortLead":"A Magyar Telekom most induló Mobildonor programja az otthon kallódó okostelefonok összegyűjtésével segít rászoruló...","id":"20201002_magyar_telekom_mobildonor_program_hasznalt_telefonok_niok_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66dd6ddf-7d71-4ad1-8beb-0c0ba5309aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990e297c-717a-46dc-90e0-879efe6748b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_magyar_telekom_mobildonor_program_hasznalt_telefonok_niok_alapitvany","timestamp":"2020. október. 02. 12:03","title":"A Telekom begyűjti a használt telefonokat, ön is adja, ha van otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az erasmusos diákok költenek a legtöbbet.","shortLead":"Az erasmusos diákok költenek a legtöbbet.","id":"20201002_Kulfoldi_hallgato_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8d47db-3d7c-469a-b3e2-0832ca4d11f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kulfoldi_hallgato_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 02. 07:13","title":"Két évtized alatt háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet egy okostelefon, de akár egy játékkonzol vagy egy televízió is.","shortLead":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet...","id":"20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cef7f4-b05b-454f-ba6c-367f4597038b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","timestamp":"2020. október. 02. 11:03","title":"Teljesen átlátszó telefonnal jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is kilépni agrárbirodalmával. ","shortLead":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is...","id":"20200930_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_agrarpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b92ac2-bd1d-4075-89b7-50cb9ac3828c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_agrarpiac","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:57","title":"Így alakul át a magyar agrárpiac: jön Mészáros, ráígér, és viszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","shortLead":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","id":"20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a01a8b-5301-4aa4-953b-66d420a78f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","timestamp":"2020. október. 01. 17:20","title":"Duplázott egy Porsche: két kilométeren belül kétszer is gyorshajtáson kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","shortLead":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","id":"20200930_koronavirus_neandervolgyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda85d41-a315-4616-aed0-df9e02ecc87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_koronavirus_neandervolgyi","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:58","title":"Súlyosabb a koronavírus-fertőzés kockázata azoknál, akiben van egy kis neandervölgyi gén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]