Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","id":"20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7422c4c-bd2d-41c4-8978-e85ca56e1207","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","timestamp":"2020. október. 01. 17:03","title":"Semjén szerint az EU ma bűnben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53129c09-9bee-40fd-a0ec-6a20b8bb2e61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken sorsolják a második számú európai kupasorozat csoportbeosztását.","shortLead":"Pénteken sorsolják a második számú európai kupasorozat csoportbeosztását.","id":"20201002_Europa_liga_fotabla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53129c09-9bee-40fd-a0ec-6a20b8bb2e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae36debb-6dba-4b1e-8c9f-8be862631177","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Europa_liga_fotabla","timestamp":"2020. október. 02. 06:04","title":"Egyetlen magyar játékos lesz az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Pintér Sándorral és Kásler Miklóssal is beszélt a Magyar Orvosi Kamara, a hétvégén a miniszterelnökkel tárgyalnak majd.","shortLead":"Miután Pintér Sándorral és Kásler Miklóssal is beszélt a Magyar Orvosi Kamara, a hétvégén a miniszterelnökkel...","id":"20201001_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87254608-ee37-4123-9b47-b4f95ec1d5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas_orban_viktor","timestamp":"2020. október. 01. 18:13","title":"Orbánnal egyeztet a béremelésről az orvosi kamara elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","id":"20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27448bd8-6859-467b-86c5-9ff020b8c0c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","timestamp":"2020. október. 01. 20:12","title":"Újabb ingatlant vesz a tatai tó partján a luxushotelt is építő cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","shortLead":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","id":"20201002_vakcina_covid_royal_society","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9dc63b-620a-454d-861e-b4593e3e877e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_vakcina_covid_royal_society","timestamp":"2020. október. 02. 15:50","title":"A vakcina önmagában nem szabadít meg minket a maszkviseléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunyt csak 40 éves volt, a rokonság a dolgozókat is megfenyegette.","shortLead":"Az elhunyt csak 40 éves volt, a rokonság a dolgozókat is megfenyegette.","id":"20201002_bukarest_koronavirus_ostrom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aa5475-dd76-4b4b-a04d-4084294358da","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_bukarest_koronavirus_ostrom","timestamp":"2020. október. 02. 10:19","title":"Kórházat rohamoztak meg egy koronavírusban elhunyt beteg rokonai Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene megtámadni az új harci járművekkel. De hogy kerül a képbe a pápamobil? Ez is kiderül a Duma Aktuál legújabb részéből. ","shortLead":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene...","id":"20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad17003-e02b-4aaa-bd7a-b69037d7af66","keywords":null,"link":"/360/20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","timestamp":"2020. október. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 2Rule mezről lepattan a Hiúz harckocsi lövedéke, mert felismeri a barátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5,15 százalékot zuhant a Brent, a WTI pedig 5,87-et. A magyar autósok ennek most még biztosan nem örülhetnek, a gázolaj magyarországi ára pénteken emelkedik.","shortLead":"5,15 százalékot zuhant a Brent, a WTI pedig 5,87-et. A magyar autósok ennek most még biztosan nem örülhetnek, a gázolaj...","id":"20201001_olajar_5_szazalekos_csokkenes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c129415e-fca8-49e6-8fc2-d93721ec7212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_olajar_5_szazalekos_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 18:57","title":"Több mint 5 százalékkal esett a kőolaj ára egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]