Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de az iskolákban javult a helyzet.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de...","id":"20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97a7330-c1ed-4174-9c22-644b8d040f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","timestamp":"2020. október. 05. 13:13","title":"Müller: Nem alakult ki gócpont a Szuperkupa-döntőn a számok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kérik a Magyar Orvosi Kamarát, hogy legyen velük szolidáris, és nem vegyen részt az orvosok számára jelentős béremeléssel járó törvény megvalósításában.","shortLead":"Arra kérik a Magyar Orvosi Kamarát, hogy legyen velük szolidáris, és nem vegyen részt az orvosok számára jelentős...","id":"20201006_Magyar_Egeszsegugyi_Szakdolgozoi_Kamara_orvosok_beremelese_egeszsegugyi_jogviszonyrol_szolo_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0b82c-6e25-4068-b34d-cec462bef089","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Magyar_Egeszsegugyi_Szakdolgozoi_Kamara_orvosok_beremelese_egeszsegugyi_jogviszonyrol_szolo_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 20:37","title":"Méltánytalannak érzi a szakdolgozó kamara az orvosok béremelését kimondó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deb877b-851d-4881-b3b7-2be305f1c532","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy írják át az egészségügyi törvénycsomagot, ahogy az orvosok szeretnék – ígérte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Úgy írják át az egészségügyi törvénycsomagot, ahogy az orvosok szeretnék – ígérte a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20201006_Gulyas_Magyar_Orvosi_Kamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6deb877b-851d-4881-b3b7-2be305f1c532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73663df8-ef07-4f35-8d02-efb0cbca12ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Gulyas_Magyar_Orvosi_Kamara","timestamp":"2020. október. 06. 07:01","title":"Gulyás: A Magyar Orvosi Kamara összes javaslatát elfogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek elcsalása miatt, Kirgizisztánban gyorsan visszakozásra kényszerítették a hasonló manipulációkkal kísérletező hatalmat. A két volt szovjet tagköztársaság között nemcsak a választási csalás jelenti a hasonlóságot, hanem az is, hogy az ellenzék Fehéroroszországban és Kirgizisztánban is lazítani akar az Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolatokon.","shortLead":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek...","id":"20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e41534-2ac2-49b2-8977-e78212262372","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","timestamp":"2020. október. 06. 17:00","title":"Kirgiz forradalom gyorsmenetben – nem erről álmodott Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38efde2d-42a5-41c8-9b9a-06270ca10e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak egy zuglói ház garázsából vittek el egy férfit, akitől 20 millió forintot követeltek.","shortLead":"A gyanúsítottak egy zuglói ház garázsából vittek el egy férfit, akitől 20 millió forintot követeltek.","id":"20201006_emberrablas_rendorseg_zuglo_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38efde2d-42a5-41c8-9b9a-06270ca10e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52feb9d6-7449-4487-a7b7-7e9bc1319483","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_emberrablas_rendorseg_zuglo_gyanusitott","timestamp":"2020. október. 06. 16:11","title":"Emberrablás miatt keres a rendőrség két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot, a legújabb áldozata pedig az SZFE.","shortLead":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot...","id":"20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea39db-0146-4e66-881e-cede268ef3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 07. 08:03","title":"Soros György: A döntés a CEU-nak túl későn született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki azt figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, hogy hétfőn vélhetően hazaengedik a kórházból az Egyesült Államok koronavírus-fertőzött elnökét. Donald Trump eddig is sokszor lepett meg másokat a váratlan húzásaival, a kórház korai elhagyása is ilyen lehet, ahogy maga a kezelése sem volt mindennapi. Bár a tőzsdék egyelőre úgy teljesítenek, ahogy azt szinte mindenki várta – a betegség hírére kicsit estek, a kórházelhagyás lehetőségére emelkedtek –, az elmúlt napok eseményei előrehozhatják a nagy gazdasági mentőcsomag elfogadását. ","shortLead":"Mindenki azt figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, hogy hétfőn vélhetően hazaengedik a kórházból az Egyesült Államok...","id":"20201005_Trump_koronavirus_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5367a36-a663-4a7f-9341-5f17c3dae9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Trump_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"Trump betegsége még jobban megkavarta a kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta keresik a választ arra a kérdésre, létezik-e még egy olyan planéta a világegyetemben, mint a Föld. A legfrissebb kutatásokban olyanokra bukkantak, melyeken – papíron – akár jobb életünk is lehetne.","shortLead":"A tudósok régóta keresik a választ arra a kérdésre, létezik-e még egy olyan planéta a világegyetemben, mint a Föld...","id":"20201006_lakhatosagi_zona_exobolygo_urkutatas_fold_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098bafa2-dba7-45a4-b8c1-2772823413f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_lakhatosagi_zona_exobolygo_urkutatas_fold_elet","timestamp":"2020. október. 06. 11:33","title":"Van odakint 24 bolygó, amelyen valószínűleg jobb életünk lehetne, mint a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]