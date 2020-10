Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg a nemesfém kitermelése is elérte a csúcspontját.","shortLead":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg...","id":"202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84305d5-468a-48da-bde3-ccc719dc3211","keywords":null,"link":"/360/202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","timestamp":"2020. október. 06. 15:15","title":"Aranylázat hozott a befektetői pánik, és ezzel sokan jól járhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","shortLead":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","id":"20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245918f4-7e74-4687-bc37-2b139c9d8404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","timestamp":"2020. október. 05. 15:35","title":"Kaphat Babavárót, csokot, vagy lakáshitelt az, aki munkanélküli volt egy ideig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabdb6f4-f2df-435d-ad77-7b87860e0c6a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Sérti az uniós jogot a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendelkezéseket meg kell semmisíteni - mondta ki az Európai Bíróság. Ez a jogszabály-módosítás Magyarországon csak a Soros György által létrehozott Közép-Európai Egyetemet (CEU) érintette. Az ítélet kimondja, hogy a Magyarország által bevezetett azon feltételek, amelyek lehetővé teszik a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének Magyarország területén való gyakorlását, az uniós joggal összeegyeztethetetlenek.","shortLead":"Sérti az uniós jogot a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendelkezéseket meg kell...","id":"20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eabdb6f4-f2df-435d-ad77-7b87860e0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513310a8-84e0-4519-8613-fe45cba661ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt","timestamp":"2020. október. 06. 09:35","title":"Az Európai Bíróság elkaszálta a lex CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katarina Barley, az Európai Parlament szocialista alelnöke szerint a Fidesz minden lehetséges módon megpróbálja lejáratni a kritikusait, a sajtó nagy része pedig a párt kezében van.","shortLead":"Katarina Barley, az Európai Parlament szocialista alelnöke szerint a Fidesz minden lehetséges módon megpróbálja...","id":"20201006_ep_alelnok_katarina_barley_orban_viktor_fidesz_media_kesma_eu_s_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a7423-834f-4972-bccd-819abf1a42d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_ep_alelnok_katarina_barley_orban_viktor_fidesz_media_kesma_eu_s_tamogatas","timestamp":"2020. október. 06. 11:50","title":"EP-alelnök: Az EU-s támogatásokat Orbán korrupt rendszerétől akarjuk megvonni, nem a magyar néptől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310dd418-b5ca-4048-9fac-b9728364b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marsi kráterek láthatók azokon a fotókon, melyeket a NASA osztott meg nemrég. A képződményeket nem emberek fedezték fel, hanem az éles szemű mesterséges intelligencia.","shortLead":"Marsi kráterek láthatók azokon a fotókon, melyeket a NASA osztott meg nemrég. A képződményeket nem emberek fedezték...","id":"20201006_mesterseges_intelligencia_mars_krater_marskutatas_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310dd418-b5ca-4048-9fac-b9728364b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4ec61a-b1c5-4bd3-8a9a-d7ad593022d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_mesterseges_intelligencia_mars_krater_marskutatas_nasa","timestamp":"2020. október. 06. 14:50","title":"A mesterséges intelligencia fedezett fel új dolgokat a Marson, fotók is jöttek róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8648be-6272-4d23-9fe1-d4216bb94969","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jog és a morál üldözi a rémtettek internetes bemutatását, de a felvételek fontos bizonyítékul is szolgálhatnak, ha megőrzik őket.","shortLead":"A jog és a morál üldözi a rémtettek internetes bemutatását, de a felvételek fontos bizonyítékul is szolgálhatnak, ha...","id":"202040__internetes_onfeljelentes__gepleloves__bellingcat__ketelu_fegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da8648be-6272-4d23-9fe1-d4216bb94969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9ca51f-24a9-48b4-976b-a98d1bc51f12","keywords":null,"link":"/360/202040__internetes_onfeljelentes__gepleloves__bellingcat__ketelu_fegyver","timestamp":"2020. október. 05. 15:00","title":"Miért baj, ha a Facebook azonnal törli egy gyilkosság fotóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötven intézkedést tervez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a koronavírus-járvány miatt jövő nyárra halasztott tokiói játékok költségvetésének a csökkentésére.","shortLead":"Ötven intézkedést tervez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a koronavírus-járvány miatt jövő nyárra halasztott tokiói...","id":"20201006_Kevesebb_kabalafigura_es_molino__igy_probal_olimpiai_koltseget_sporolni_Tokio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5722ec4-18e4-4100-ba8a-b8277edf3215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Kevesebb_kabalafigura_es_molino__igy_probal_olimpiai_koltseget_sporolni_Tokio","timestamp":"2020. október. 06. 17:42","title":"Kevesebb kabalafigura és molinó – így próbál spórolni az olimpián Tokió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]