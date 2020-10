Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","shortLead":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1f0fe-89b6-459f-a94a-4344a31ad5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","timestamp":"2020. október. 07. 12:01","title":"A génszerkesztés kifejlesztéséért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Van azért egy árnyoldala is annak, hogy Amerikában többen esznek otthon.","shortLead":"Van azért egy árnyoldala is annak, hogy Amerikában többen esznek otthon.","id":"20201006_A_koronavirusjarvany_jo_hatassal_van_az_evesi_szokasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e691b17c-f458-45f8-aeb1-a849bba07320","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_A_koronavirusjarvany_jo_hatassal_van_az_evesi_szokasokra","timestamp":"2020. október. 06. 14:44","title":"A koronavírus-járvány jó hatással van az evési szokásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy szeptember helyett októberben rántja le a leplet az Apple az új iPhone-okról, most pedig az is kiderült, pontosan mikor.","shortLead":"Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy szeptember helyett októberben rántja le a leplet az Apple az új iPhone-okról, most...","id":"20201006_apple_iphone_12_bemutato_datuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ae153-622f-41e1-9912-395fbbcfa84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_iphone_12_bemutato_datuma","timestamp":"2020. október. 06. 18:45","title":"Hivatalos: bemondta az Apple, mikor mutatja be az iPhone 12-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és hatalmaskodás” ellen.","shortLead":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és...","id":"20201006_ceu_reakciok_varga_judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6663c3-d127-40a7-a7de-0e81a81b2a26","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_reakciok_varga_judit","timestamp":"2020. október. 06. 15:43","title":"Csak a szokásos szófordulatokra futotta a pártoktól CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 2009-es ügy vett újabb fordulatot. ","shortLead":"Egy 2009-es ügy vett újabb fordulatot. ","id":"20201006_Megis_birosag_allhat_nemi_eroszak_miatt_Ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4e59f-2b03-46e4-92aa-d88619624eae","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Megis_birosag_allhat_nemi_eroszak_miatt_Ronaldo","timestamp":"2020. október. 06. 14:49","title":"Mégis bíróság elé állhat nemi erőszak vádja miatt Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely parlamenti bejelentéséről egyelőre annyit tudni, hogy hamarosan elfogadnak egy erre vonatkozó új szabályozást.\r

","shortLead":"Gulyás Gergely parlamenti bejelentéséről egyelőre annyit tudni, hogy hamarosan elfogadnak egy erre vonatkozó új...","id":"20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f630ec-9c24-4c52-9e75-298a8e8eb5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely","timestamp":"2020. október. 06. 21:59","title":"A háziorvosok bérét is emelni fogja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak a kezdete egy nagy felfedezésnek.","shortLead":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak...","id":"20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482199ed-aedc-43dc-8d96-9cfdf5532acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","timestamp":"2020. október. 05. 19:33","title":"Újabb 59 érintetlen szarkofágot ástak ki Egyiptomban, az egyiket már felnyitották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány okozta kockázat nem múlt el, ezért a jegybank arra kéri a magyarországi biztosítókat, hogy ne osszanak maguknak osztalékot, inkább tartalékoljanak.","shortLead":"A járvány okozta kockázat nem múlt el, ezért a jegybank arra kéri a magyarországi biztosítókat, hogy ne osszanak...","id":"20201006_mnb_biztositok_osztalek_tartalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46946fb7-86cb-4125-bf14-2109408760ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_mnb_biztositok_osztalek_tartalek","timestamp":"2020. október. 06. 11:08","title":"Az MNB szerint van egy szektor, amelyiknek nem kellene idén osztalékot fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]