Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11161ac2-12bf-495b-af15-9331aa8b0b59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat Trepiúno jobb oldalon elhelyezett pluszajtaja a hátsó ülésekről való be- és kiszállást egyszerűsíti. ","shortLead":"A Fiat Trepiúno jobb oldalon elhelyezett pluszajtaja a hátsó ülésekről való be- és kiszállást egyszerűsíti. ","id":"20201007_Ilyen_lesz_a_furcsa_extraajtos_Fiat_500as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11161ac2-12bf-495b-af15-9331aa8b0b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0d457c-8e10-43d4-971c-d668d6e15afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_Ilyen_lesz_a_furcsa_extraajtos_Fiat_500as","timestamp":"2020. október. 07. 12:20","title":"Fura, extra ajtós változatot kap a Fiat 500-as? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre többen és többet nézünk online filmeket. Főleg a fiatalok szokása a 6-7 órás, szünet nélküli – egyre többször magányos - filmtivornya.\r

\r

","shortLead":"Egyre többen és többet nézünk online filmeket. Főleg a fiatalok szokása a 6-7 órás, szünet nélküli – egyre többször...","id":"20201007_A_megallas_nelkuli_filmnezesnek_fuggosegre_utalo_kovetkezmenyei_is_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f7335a-ba0d-4aff-bbb5-b19de9271baa","keywords":null,"link":"/elet/20201007_A_megallas_nelkuli_filmnezesnek_fuggosegre_utalo_kovetkezmenyei_is_lehetnek","timestamp":"2020. október. 07. 11:10","title":"Lassan mindenhol és mindig filmezünk, függőkké válhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","shortLead":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","id":"20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d8a7d2-e903-4e2c-aac1-dcfbf86e63ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","timestamp":"2020. október. 06. 07:59","title":"Itt a megújult Jaguar XF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és ne írjon humbug szövegeket.","shortLead":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és ne írjon humbug szövegeket.","id":"20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02f14b-7e4d-4771-808a-872164fb356c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 20:10","title":"A Facebookon ment egymásnak az Index egykori újságírója és Gődény György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni küzdelemben. Kiderült: tulajdonképpen semmilyen.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni...","id":"20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831da67-e3b7-4982-a93b-1352fea717ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","timestamp":"2020. október. 07. 13:09","title":"23 millió gyereket fenyeget a szegénység az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409f6cb2-72f6-47a7-8a76-2000ddbb1c2b","c_author":"Balla Györgyi, Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"Ára van a kormány bőkezűségének: az orvosi bérek jelentős emelését a másodállások engedélyhez kötéséhez, valamint a magánpraxisok leválasztásához kötik. A szabályozás szolgáltatók megszűnésével járhat, és utat nyithat a kétszintű állami ellátás előtt.","shortLead":"Ára van a kormány bőkezűségének: az orvosi bérek jelentős emelését a másodállások engedélyhez kötéséhez, valamint...","id":"20201007_Sokkterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=409f6cb2-72f6-47a7-8a76-2000ddbb1c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b6f120-3601-422f-a51c-5e414c088d37","keywords":null,"link":"/360/20201007_Sokkterapia","timestamp":"2020. október. 07. 11:00","title":"Kormányzati sokkterápia: megfizetnek az orvosok a béremelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is folytatódó harcokról számoltak be, előbbiek azt állítják, hogy megállítottak három dandárt.","shortLead":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is...","id":"20201007_hegyi_karabah_harcok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f4a81-78c3-4c00-b95f-addf702c447e","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_hegyi_karabah_harcok","timestamp":"2020. október. 07. 09:39","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás érte Hegyi-Karabah székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c22426-ab06-44fe-9da7-203c515ff253","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vannak, akik már több mint másfél éve nem tudták elhagyni a munkahelyüket.","shortLead":"Vannak, akik már több mint másfél éve nem tudták elhagyni a munkahelyüket.","id":"20201006_Hajozas_alkalmazott_tenger_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c22426-ab06-44fe-9da7-203c515ff253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dba684-b829-4998-856a-065c2bf3a80a","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Hajozas_alkalmazott_tenger_hatarzar","timestamp":"2020. október. 06. 17:52","title":"400 ezer hajózási alkalmazott rekedt a tengeren a határzárak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]