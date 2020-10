A reggae és a pop műfajában alkotó művész haláláról fia, John Nash (III) értesítette a TMZ sztárhíroldalt és a CBS Los Angeles tévécsatornát. Elmondása szerint édesapja helyi idő szerint kedden, houstoni otthonában hunyt el, természetes halált halt.

Az 1940. augusztus 19-én, John Lester Nash Jr. néven született, Houstonban. Az éneklést egy baptista gyülekezetben kezdte, karrierje az ötvenes évek közepén indult el, A Teenager Sings the Blues című lemezével.

Legismertebb dalát 1972-ben adta ki: az itthon is ismert I Can See Clearly Now az európai és afrikai slágerlistákon is az élmezőnybe jutott, de legnagyobb sikert az Egyesült Államokban ért el, ahol négy héten át vezette a Billboard Hot 100 listát. Az itthon tévéreklámból is ismerhető szám manapság is gyakran felcsendül rádiókban.

Nash utoljára 1986-ban állt elő új zeneszámokkal, Here Again című albumán.