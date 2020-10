Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2591ef03-ff92-4aae-8df6-4943d40cb5c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatt több egyszer használatos műanyagot vásároltunk, emiatt pedig egyre nagyobb az esélye, hogy az EU-nak nem sikerül teljesítenie a műanyag csomagolások újrafeldolgozására tett, 2025-re és 2030-ra kitűzött céljait. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több egyszer használatos műanyagot vásároltunk, emiatt pedig egyre nagyobb az esélye...","id":"20201006_Muanyag_csomagolasi_hulladekok_az_Unionak_novelnie_kell_az_ujrafeldolgozas_aranyat_ha_el_akarja_erni_ambiciozus_celjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2591ef03-ff92-4aae-8df6-4943d40cb5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861a4b64-5818-4387-8aee-05d66809a354","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_Muanyag_csomagolasi_hulladekok_az_Unionak_novelnie_kell_az_ujrafeldolgozas_aranyat_ha_el_akarja_erni_ambiciozus_celjait","timestamp":"2020. október. 06. 17:05","title":" Lehangoló jelentést tett az uniós számvevőszék az európai műanyagkezelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d614f5ee-2ddb-4a91-b1bc-a3df2fe11320","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom akciójának célja, hogy felhívja a \"jóhiszemű vásárlók figyelmét\" a \"káros kiadványra\".\r

","shortLead":"A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom akciójának célja, hogy felhívja a \"jóhiszemű vásárlók figyelmét\" a \"káros...","id":"20201006_Meseorszag_mindenkie_konyvesbolt_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d614f5ee-2ddb-4a91-b1bc-a3df2fe11320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e10fb3e-4d33-4528-82f0-7abd3e796bd4","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Meseorszag_mindenkie_konyvesbolt_plakat","timestamp":"2020. október. 06. 14:38","title":"A legsötétebb időket idézve jelölik meg a könyvesboltokat a homofóbok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött tartják meg a túraautó-világkupa és a kamion-Eb magyarországi futamát.","shortLead":"Zárt kapuk mögött tartják meg a túraautó-világkupa és a kamion-Eb magyarországi futamát.","id":"20201006_turaauto_vilagkupa_kamion_eb_hungaroring","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87479878-a426-4d33-9dbe-15dfebd7e9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_turaauto_vilagkupa_kamion_eb_hungaroring","timestamp":"2020. október. 06. 18:21","title":"Nem lehet élőben szurkolni Micheliszéknek a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi zárójelentésében is az szerepel, hogy halálát a Covid–19 betegség okozta.","shortLead":"A férfi zárójelentésében is az szerepel, hogy halálát a Covid–19 betegség okozta.","id":"20201007_Koronavirus_39_eves_tanar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef32916c-b792-40e8-bee9-ba16fc46d91c","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Koronavirus_39_eves_tanar","timestamp":"2020. október. 07. 18:30","title":"Nem szerepel az áldozatok között a 39 éves tanár, aki a múlt héten halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6cbf92-f783-4587-b99e-b9a791f18678","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hajógerinc csillagképben lévő Carina-ködben most is aktívan zajlik a csillagképződés. A területről most minden korábbinál részletesebb kép készült.","shortLead":"A Hajógerinc csillagképben lévő Carina-ködben most is aktívan zajlik a csillagképződés. A területről most minden...","id":"20201007_carina_nebula_carina_kod_urkutatas_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6cbf92-f783-4587-b99e-b9a791f18678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c996d8-bcd9-4fb5-a44a-8e4a32a1a00d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_carina_nebula_carina_kod_urkutatas_csillagaszat","timestamp":"2020. október. 07. 15:08","title":"Soha nem készült még ennyire részletes kép az égbolt egyik csodájáról, a Carina-ködről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek elcsalása miatt, Kirgizisztánban gyorsan visszakozásra kényszerítették a hasonló manipulációkkal kísérletező hatalmat. A két volt szovjet tagköztársaság között nemcsak a választási csalás jelenti a hasonlóságot, hanem az is, hogy az ellenzék Fehéroroszországban és Kirgizisztánban is lazítani akar az Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolatokon.","shortLead":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek...","id":"20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e41534-2ac2-49b2-8977-e78212262372","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","timestamp":"2020. október. 06. 17:00","title":"Kirgiz forradalom gyorsmenetben – nem erről álmodott Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e198461d-0fc7-4d17-b1fe-569ac24d2dbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világból „kivonuló”, kétgyermekes jógaoktató házaspár és a szilveszterkor is alkoholmentes pezsgővel koccintó határőr a tavalyi év legjobbjai közt.","shortLead":"A világból „kivonuló”, kétgyermekes jógaoktató házaspár és a szilveszterkor is alkoholmentes pezsgővel koccintó határőr...","id":"202040_album__lenyomat_az_ev_fotoi_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e198461d-0fc7-4d17-b1fe-569ac24d2dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0bf36b-f8c4-4b84-9ded-c89f7f2c8de6","keywords":null,"link":"/360/202040_album__lenyomat_az_ev_fotoi_2019","timestamp":"2020. október. 06. 14:00","title":"Van élet a politikán kívül, hirdetik 2019 legjobb magyar sajtófotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","id":"20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2851066-0d54-4b03-8734-121fb1297a35","keywords":null,"link":"/elet/20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:28","title":"Rendőrtől próbált pisztolyt lopni egy férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]