Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"409f6cb2-72f6-47a7-8a76-2000ddbb1c2b","c_author":"Balla Györgyi, Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"Ára van a kormány bőkezűségének: az orvosi bérek jelentős emelését a másodállások engedélyhez kötéséhez, valamint a magánpraxisok leválasztásához kötik. A szabályozás szolgáltatók megszűnésével járhat, és utat nyithat a kétszintű állami ellátás előtt.","shortLead":"Ára van a kormány bőkezűségének: az orvosi bérek jelentős emelését a másodállások engedélyhez kötéséhez, valamint...","id":"20201007_Sokkterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=409f6cb2-72f6-47a7-8a76-2000ddbb1c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b6f120-3601-422f-a51c-5e414c088d37","keywords":null,"link":"/360/20201007_Sokkterapia","timestamp":"2020. október. 07. 11:00","title":"Kormányzati sokkterápia: megfizetnek az orvosok a béremelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai vállalata piaci erőfölényével visszaélve megfojtja maga körül a konkurenciát.","shortLead":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai...","id":"20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf3bee-5efa-47d7-9764-50f72d80ad90","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","timestamp":"2020. október. 07. 14:07","title":"Fel kellene darabolni az Apple-t, a Google-t, a Facebookot és az Amazont – ez áll a 449 oldalas jelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3df4e-d6c5-441c-aac5-a13c9f8c5a94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","timestamp":"2020. október. 08. 09:03","title":"Nézzen fel az égre ma éjjel, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0578e9-e71e-47db-b309-81a05344961d","c_author":"BI","category":"elet","description":"A tegnap elhunyt Eddie Van Halent a 20. század egyik legnagyobb gitárosának tartották, sajátos technikát fejlesztett ki, számos világhírű kollégája tartja példaképének. Mutatunk hét dalt, amiből kiderül, hogy miért.



","shortLead":"A tegnap elhunyt Eddie Van Halent a 20. század egyik legnagyobb gitárosának tartották, sajátos technikát fejlesztett...","id":"20201007_Het_Van_Halendal_ami_meghatarozta_a_rockzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0578e9-e71e-47db-b309-81a05344961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd4583-66d5-495e-965d-19e2556da914","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Het_Van_Halendal_ami_meghatarozta_a_rockzenet","timestamp":"2020. október. 07. 12:35","title":"Hét Van Halen-dal, ami meghatározta a rockzenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök 19.30-kor nyilatkozik. [Frissítés: nyilatkozott, sorosozott is.]","shortLead":"A miniszterelnök 19.30-kor nyilatkozik. [Frissítés: nyilatkozott, sorosozott is.]","id":"20201007_orban_viktor_hirtv_magyarorszag_eloben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc55a56-e06f-41a1-a1fd-3822a6dd02be","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_orban_viktor_hirtv_magyarorszag_eloben","timestamp":"2020. október. 07. 18:42","title":"Orbán bejelenthet valamit este a Hír Tv-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint nagy a veszély, hogy az orvosi léttől idegen korlátozások miatt a szakemberek a magánellátást fogják választani. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint nagy a veszély, hogy az orvosi léttől idegen korlátozások miatt a szakemberek...","id":"20201007_magyar_orvosi_kamara_mok_bertabla_beremeles_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19faecdb-976e-40c2-b6ac-7a301f10628f","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_magyar_orvosi_kamara_mok_bertabla_beremeles_parlament","timestamp":"2020. október. 07. 14:05","title":"Az orvosi kamara az új törvényről: Katonák nem leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is folytatódó harcokról számoltak be, előbbiek azt állítják, hogy megállítottak három dandárt.","shortLead":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is...","id":"20201007_hegyi_karabah_harcok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f4a81-78c3-4c00-b95f-addf702c447e","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_hegyi_karabah_harcok","timestamp":"2020. október. 07. 09:39","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás érte Hegyi-Karabah székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök szervezetében kevesebb mint egy hete mutatták ki a koronavírust, azonban Donald Trump azt mondja, hogy már tökéletesen érzi magát. Az orvosok gyógyították meg, de szerinte Isten keze is benne van a dologban.","shortLead":"Az amerikai elnök szervezetében kevesebb mint egy hete mutatták ki a koronavírust, azonban Donald Trump azt mondja...","id":"20201008_Trump_Isten_aldasanak_tartja_hogy_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a79a1d-32ab-499c-9d29-7cd7969f64c8","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Trump_Isten_aldasanak_tartja_hogy_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 08. 10:14","title":"Trump Isten áldásának tartja, hogy elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]