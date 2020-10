Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül kell visszafizetni.","shortLead":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül...","id":"20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50efd5d5-92a5-4eb2-b93c-7fcc2f2cc740","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","timestamp":"2020. október. 07. 15:15","title":"180 milliárd forint jön kölcsönbe Brüsszelből munkahelyvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd48265d-19ed-4dbc-90e8-3f54fd02d832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön várható a Drakonidák meteorraj maximuma. Az előrejelzések szerint tiszta időnk lesz.","shortLead":"Csütörtökön várható a Drakonidák meteorraj maximuma. Az előrejelzések szerint tiszta időnk lesz.","id":"20201008_hullocsillag_drakonidak_meteorraj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd48265d-19ed-4dbc-90e8-3f54fd02d832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c71005-8a6f-4eb6-a668-34aaaab002c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_hullocsillag_drakonidak_meteorraj","timestamp":"2020. október. 08. 06:13","title":"Figyelje az eget: hullócsillagokat lehet látni ma este, a felhők sem zavarhatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e09a34-2d82-4a0f-9870-eb04d3fead49","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősszel együtt menetrendszerűen megérkeztek a poloskák, amelyekkel szemben igazán védekezni sem tudunk. De tényleg invázióról van szó, vagy csak mi érezzük úgy? ","shortLead":"Az ősszel együtt menetrendszerűen megérkeztek a poloskák, amelyekkel szemben igazán védekezni sem tudunk. De tényleg...","id":"20201007_Poloskak_szunyogok_klimavaltozas_invazio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e09a34-2d82-4a0f-9870-eb04d3fead49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b0e28-f2e1-419d-8a16-b97ab1a0132f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_Poloskak_szunyogok_klimavaltozas_invazio","timestamp":"2020. október. 07. 17:00","title":"A legjobb fegyver a poloska ellen: a szúnyogháló és a mobiltelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszter a úgy fogalmazott, hogy \"homoszexuális propagandának\" nincs helye a gyerekek körében.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszter a úgy fogalmazott, hogy \"homoszexuális propagandának\" nincs helye a gyerekek...","id":"20201008_Gulyas_Gergely_A_Meseorszag_mindenkie_nem_erzekenyites_hanem_felveti_a_kiskoruak_veszelyeztetesenek_buncselekmenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed83799-7699-431a-88b4-e583233bdbe7","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Gulyas_Gergely_A_Meseorszag_mindenkie_nem_erzekenyites_hanem_felveti_a_kiskoruak_veszelyeztetesenek_buncselekmenyet","timestamp":"2020. október. 08. 15:31","title":"Gulyás szerint felvetődhet a kiskorúak veszélyeztetése az óvodákban, ahol a Meseország mindenkié című mesekönyvből olvasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell kapniuk. Eddig négymillióan adták be a kérelmet.","shortLead":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell...","id":"20201008_brexit_eu_letelepedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf86c8c-2281-48b1-9ef0-e1290795cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_brexit_eu_letelepedes","timestamp":"2020. október. 08. 21:45","title":"Már négymilliónál is több EU-polgár kért letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novembertől 20 százalékkal, 2022-től pedig további 30 százalékkal emeli a kormány az ápolók bérét – derült ki a csütörtöki kormányinfón.","shortLead":"Novembertől 20 százalékkal, 2022-től pedig további 30 százalékkal emeli a kormány az ápolók bérét – derült ki...","id":"20201008_kormanyinfo_kormanyzati_tajekoztatas_gulyas_gergely_kormanyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f1cce-a106-40d8-824a-f86fd70faae3","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_kormanyinfo_kormanyzati_tajekoztatas_gulyas_gergely_kormanyules","timestamp":"2020. október. 08. 10:45","title":"Gulyás Gergely: Az észszerűség határain belül korlátozzák majd csak az orvosok magánpraxisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3b693a-110a-49ce-ac55-2f788de68062","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16-17 éves lányok szülői belegyezés nélkül is fordulhatnának orvosi segítségért, ha nem akarnák megtartani a magzatot. \r

","shortLead":"A 16-17 éves lányok szülői belegyezés nélkül is fordulhatnának orvosi segítségért, ha nem akarnák megtartani...","id":"20201008_abortusztorveny_reform_spanyol_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3b693a-110a-49ce-ac55-2f788de68062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04250e7a-988f-4225-aa78-335f0d0c9172","keywords":null,"link":"/elet/20201008_abortusztorveny_reform_spanyol_kormany","timestamp":"2020. október. 08. 15:50","title":"Az abortuszt választó kamaszok elől elhárítana egy akadályt a spanyol kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f701dd4c-6893-4b46-8ba0-19239a60fa91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A részletszabályokon még dolgoznak, január 1-ig rendeznék a béreket.","shortLead":"A részletszabályokon még dolgoznak, január 1-ig rendeznék a béreket.","id":"20201008_gulyas_gergely_kormanyinfo_haziorvos_bertabla_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f701dd4c-6893-4b46-8ba0-19239a60fa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be2bd25-aa2e-4ea8-8923-b5496d91f5e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_gulyas_gergely_kormanyinfo_haziorvos_bertabla_beremeles","timestamp":"2020. október. 08. 13:31","title":"Gulyás: A háziorvosok bérét is kipótolja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]