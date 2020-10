Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","id":"20201012_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff2ab2-5f24-40b3-8ddb-ac94403bc755","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 12. 08:53","title":"Koronavírus: 1173 új fertőzött és 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sirály csapott le egy hat kilogrammos drónra, amivel épp egy skóciai iskola tetőszerkezetét vizsgálták. 