Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat, a szélsőjobb színeiben induló Heinz-Christian Strache volt alkancellár új pártja pedig nem lépte át az ötszázalékos küszöböt.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat...","id":"20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede2f20e-f57e-4836-b81b-47f0fe0ea5cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","timestamp":"2020. október. 11. 21:28","title":"A szociáldemokraták győzhettek a bécsi választásokon, a szélsőjobb leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autó négy másiknak ment neki a IX. kerületben történt balesetben - írja a police.hu.","shortLead":"Egy autó négy másiknak ment neki a IX. kerületben történt balesetben - írja a police.hu.","id":"20201011_Komoly_baleset_a_Soroksari_uton_ot_serultet_szallitottak_korhazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed383ab7-6722-4586-8994-b86c672b79ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Komoly_baleset_a_Soroksari_uton_ot_serultet_szallitottak_korhazba","timestamp":"2020. október. 11. 13:01","title":"Komoly baleset a Soroksári úton, öt sérültet szállítottak kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Két nap alatt állt el a magyar kormány a vezetés előtti alkoholfogyasztás kérdésének megvitatásától, pedig egyes szervezetek minden évben ezt javasolják. A téma itthon továbbra is tabunak számít.","shortLead":"Két nap alatt állt el a magyar kormány a vezetés előtti alkoholfogyasztás kérdésének megvitatásától, pedig egyes...","id":"20201011_zero_tolerancia_boraszat_orban_viktor_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6dea3c-566f-4ffb-839a-bb62c96091dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_zero_tolerancia_boraszat_orban_viktor_","timestamp":"2020. október. 11. 11:00","title":"Alkoholos zéró tolerancia: aligha enyhül a szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A moziügyi biztos meghívását elfogadták.","shortLead":"A moziügyi biztos meghívását elfogadták.","id":"20201011_Kael_Csabaval_targyalnak_az_SZFE_oktatoi_es_hallgatoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e37703-a1be-4ccf-85b6-5bb1312e7060","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Kael_Csabaval_targyalnak_az_SZFE_oktatoi_es_hallgatoi","timestamp":"2020. október. 11. 14:27","title":"Káel Csabával tárgyalnak az SZFE oktatói és hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s politikus zaklatna valakit.","shortLead":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s...","id":"20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdaf8c0-5e64-4184-8ba4-9331bd12f1e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","timestamp":"2020. október. 10. 18:41","title":"Jogerős: az Origo hazudott Gréczy Zsoltról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi elhatalmasodásának időszakához hasonló fordulópont előtt áll, de azonnali cselekvéssel meg lehet akadályozni, hogy \"a történelem megismételje önmagát\". Közben tesztelni kezdték, hogy a BCG-oltás segít-e a koronavírus-fertőzés elleni védekezésben.","shortLead":"A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi...","id":"20201011_NagyBritannia_fordulopont_elott_all_a_jarvany_terjedeseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdebe09e-f942-4af4-bd57-f5e4d52357a6","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_NagyBritannia_fordulopont_elott_all_a_jarvany_terjedeseben","timestamp":"2020. október. 11. 15:19","title":"Nagy-Britannia fordulópont előtt áll a járvány terjedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bf25a-63fe-45e1-a934-150529a642f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jelenlegi formájában nem tudna működni a Bundesliga a Bayern vezérigazgatója szerint.","shortLead":"A jelenlegi formájában nem tudna működni a Bundesliga a Bayern vezérigazgatója szerint.","id":"20201011_Rummenigge_ugy_erzi_nezok_nelkul_oriasi_karokat_szenved_a_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35bf25a-63fe-45e1-a934-150529a642f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e8e0c2-40d0-435a-859b-c6c81bef2ad4","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Rummenigge_ugy_erzi_nezok_nelkul_oriasi_karokat_szenved_a_foci","timestamp":"2020. október. 11. 10:06","title":"Rummenigge úgy érzi, nézők nélkül óriási károkat szenved a foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1e782b-efd0-497d-b982-a921297775d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A napilap azt állítja, hogy a Budapest Airport tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy a vasútvonalat a repülőtér területén megépítsék.","shortLead":"A napilap azt állítja, hogy a Budapest Airport tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy a vasútvonalat a repülőtér...","id":"20201012_Budapest_Airport_repteri_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1e782b-efd0-497d-b982-a921297775d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e8e77c-f471-4033-8e3e-c2bf45691194","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Budapest_Airport_repteri_vasut","timestamp":"2020. október. 12. 08:32","title":"Magyar Nemzet: A Budapest Airport akadályozza a reptéri vasút megvalósítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]