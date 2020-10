Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8409e2ae-b1b9-46fb-bf53-84c46c824eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kórház szerint a szülők egyre türelmetlenebbek a korlátozások miatt, és ez a dolgozókon csattan.","shortLead":"A kórház szerint a szülők egyre türelmetlenebbek a korlátozások miatt, és ez a dolgozókon csattan.","id":"20201013_Bethesda_Gyermekkorhaz_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8409e2ae-b1b9-46fb-bf53-84c46c824eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335ae3a-a4e8-4b6b-861f-f1a165095511","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Bethesda_Gyermekkorhaz_rendor","timestamp":"2020. október. 13. 10:10","title":"Már rendőrt is kellett hívni a szülőkre a Bethesda Gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt bemutatkozása csütörtökön lesz.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt bemutatkozása csütörtökön lesz.","id":"20201012_palinkas_jozsef_part_alapitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74dbeb1-8d41-430f-b795-8be4bff2eb90","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_palinkas_jozsef_part_alapitas","timestamp":"2020. október. 12. 13:41","title":"Pálinkás József pártot alapít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1138af-cffd-449b-8084-7ebf3dab1726","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 37 millióan fertőződtek meg a kórokozóval.","shortLead":"Már több mint 37 millióan fertőződtek meg a kórokozóval.","id":"20201013_koronavirus_fertozott_vilagstatisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b1138af-cffd-449b-8084-7ebf3dab1726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90d4c56-37a5-4eb4-81f6-0393baa65c62","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_koronavirus_fertozott_vilagstatisztika","timestamp":"2020. október. 13. 07:36","title":"Koronavírus a világban: 341 ezer új esetet regisztráltak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce64b0a-f5fb-4123-9cd8-5408e137ab10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró vízben való lubickolás igazán pihentető tud lenni. Az arcbőrnek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha túl sokat időzünk benne, pláne erőteljesen mossuk.","shortLead":"A forró vízben való lubickolás igazán pihentető tud lenni. Az arcbőrnek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha túl sokat...","id":"20201012_furdes_tisztalkodas_arcmosas_borreteg_arcbor_erek_zuhanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce64b0a-f5fb-4123-9cd8-5408e137ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75a1b-5e55-41f9-a366-5e2e050b90b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_furdes_tisztalkodas_arcmosas_borreteg_arcbor_erek_zuhanyzas","timestamp":"2020. október. 12. 20:03","title":"Fürdéshez készül? Ugye tudja, hogy az arcát máshogy kell mosnia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sirály csapott le egy hat kilogrammos drónra, amivel épp egy skóciai iskola tetőszerkezetét vizsgálták. Az eszköz lezuhant és komoly károkat szenvedett.","shortLead":"Sirály csapott le egy hat kilogrammos drónra, amivel épp egy skóciai iskola tetőszerkezetét vizsgálták. Az eszköz...","id":"20201012_dron_siraly_madartamadas_skocia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86d6034-f2b4-47c8-af45-9e1eccb70828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_dron_siraly_madartamadas_skocia","timestamp":"2020. október. 12. 11:36","title":"Gyanútlanul dolgoztak a drónnal a szakemberek, aztán a semmiből feltűnt egy sirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14abcc0-b81a-4ac3-bf2a-6293d7b50770","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A balatonszemesi Hattyú után a boglári Sellő is sorra kerül.","shortLead":"A balatonszemesi Hattyú után a boglári Sellő is sorra kerül.","id":"20201012_Eladja_a_balatonboglari_kempinget_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14abcc0-b81a-4ac3-bf2a-6293d7b50770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b70d5-0bfe-472d-85fd-724635e4c08e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Eladja_a_balatonboglari_kempinget_az_allam","timestamp":"2020. október. 12. 18:18","title":"Eladja a balatonboglári kempinget az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan megjelenő könyvének részleteibe Dezső András, lapunk munkatársa, Magyarország talán legismertebb oknyomozó újságírója. Miért is fordult az alvilág a kokain felé, miről ismerszik meg egy elit dealer, és hogyan felvételiztet – mindezekről szó esik M. Kiss Csaba interjújában. ","shortLead":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan...","id":"20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38536712-c368-4a6b-b281-71354272d151","keywords":null,"link":"/360/20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 12. 11:00","title":"\"Magyarországon 10-12 kokain-nagykereskedő működhet\" – Dezső András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A luxusautót vezető férfi ellen szabálysértési eljárás indult.","shortLead":"A luxusautót vezető férfi ellen szabálysértési eljárás indult.","id":"20201012_mrichard_mercedes_igazoltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9339222-d080-451f-8fa5-463da8f81068","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_mrichard_mercedes_igazoltatas","timestamp":"2020. október. 12. 07:33","title":"Egy Mercedest vezetett a vezetéstől eltiltott M. Richárd, igazoltatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]