[{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","shortLead":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","id":"20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db132cc3-893d-4ce2-903b-77d21ae732fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 12. 21:34","title":"Hadházy nem akart a kampányhajrában beszélni Bíró László korrupciógyanús ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","id":"20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf9fcc-8178-4060-934a-e855a2604a69","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 12. 13:24","title":"Maruzsa: Egyelőre nem kell máshogy védekezni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a YouTube videósai megjelölhetik majd azokat a termékeket, amelyeket a videóikban láthat a közönség, a felhasználók pedig közvetlenül a platformon vásárolhatják majd meg azokat.","shortLead":"A tervek szerint a YouTube videósai megjelölhetik majd azokat a termékeket, amelyeket a videóikban láthat a közönség...","id":"20201012_youtube_webshop_online_vasarlas_shopify","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4691aa6-cc51-442d-9566-fcc4b3fc37c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_youtube_webshop_online_vasarlas_shopify","timestamp":"2020. október. 12. 09:33","title":"Javában tesztel a Google, bevásárolhatunk majd a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok gumibotokkal mentek neki a demonstrálóknak, köztük nyugdíjasoknak.","shortLead":"A belarusz hatóságok gumibotokkal mentek neki a demonstrálóknak, köztük nyugdíjasoknak.","id":"20201012_konnygaz_riasztopisztoly_villanoloszer_tuntetes_feheroroszorszag_minszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c73ea7-479f-462e-b021-6f4ac01e8b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_konnygaz_riasztopisztoly_villanoloszer_tuntetes_feheroroszorszag_minszk","timestamp":"2020. október. 12. 21:42","title":"Könnygázzal oszlatták a fehérorosz tüntetőket Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál. Fliegauf Bence szerint ugyanis David Attenborough „a terméketlen károgás és hibáztatás helyett tisztán és egyenesen beszél.”","shortLead":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál...","id":"20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa47d5f-898b-4d32-afd9-2efe0262cc01","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Sir David Attenborough és Fliegauf Bence gondolatai Csernobilban találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","shortLead":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","id":"20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370195c-65ab-48da-a245-35edc3dd9cc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","timestamp":"2020. október. 13. 07:17","title":"Mészáros Lőrinc válás közben alapított új céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201011_koronavirus_fertozes_excel_egyiptomi_szarkofag_video_lakhato_exobolygok_bejruti_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffb2c31-bb97-4fba-989c-6c2632e8c14c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_koronavirus_fertozes_excel_egyiptomi_szarkofag_video_lakhato_exobolygok_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. október. 11. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy 10 koronavírusosból 7 senkit nem fertőz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áldozatok nem jártak olyan helyen, ahol sok a maláriaszúnyog.","shortLead":"Az áldozatok nem jártak olyan helyen, ahol sok a maláriaszúnyog.","id":"20201012_Meghalt_egy_belga_par_malariaban_repulon_erkezhetett_a_fertozest_hordozo_szunyog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66feb355-6679-467f-8a9d-d4663907a8fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20201012_Meghalt_egy_belga_par_malariaban_repulon_erkezhetett_a_fertozest_hordozo_szunyog","timestamp":"2020. október. 12. 13:15","title":"Malária okozta egy pár halálát Belgiumban, repülőn érkezhetett a fertőzést hordozó szúnyog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]