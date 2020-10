Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a meghívók, így most már hivatalos, hogy mikor mutatja be a Huawei a Mate 40 sorozatú csúcstelefonjait. Természetesen erre az eseményre is az online térben kerül sor.","shortLead":"Kimentek a meghívók, így most már hivatalos, hogy mikor mutatja be a Huawei a Mate 40 sorozatú csúcstelefonjait...","id":"20201014_huawei_mate_40_sorozat_bemutatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9502ddb-2eb0-45d8-9d47-8b9e7b85eb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_huawei_mate_40_sorozat_bemutatasa","timestamp":"2020. október. 14. 10:03","title":"Mikor áll elő a Huawei a legerősebb telefonjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Művészeti Akadémia is megkapta az állásfoglalást, de még nem írták alá.","shortLead":"A Magyar Művészeti Akadémia is megkapta az állásfoglalást, de még nem írták alá.","id":"20201013_Hat_irodalmi_es_muveszeti_szervezet_kozosen_utasitja_el_a_konyvpusztitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5700da-602e-4848-9834-4d467edb358a","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Hat_irodalmi_es_muveszeti_szervezet_kozosen_utasitja_el_a_konyvpusztitast","timestamp":"2020. október. 13. 20:10","title":"Hat irodalmi és művészeti szervezet közösen utasítja el a könyvpusztítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","shortLead":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","id":"20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c8d7a7-6261-4140-9663-0bd478591f6a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","timestamp":"2020. október. 14. 12:19","title":"Videón, ahogyan fiatalok tömegei csapatják az utcán Liverpoolban a korai kocsmazárás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyelőre keresik a magyarázatot a fókapusztulásra. ","shortLead":"Egyelőre keresik a magyarázatot a fókapusztulásra. ","id":"20201015_Fokabebik_Namibia_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2887dd6d-3c2a-4e6b-880a-2b2d1bf8dedd","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Fokabebik_Namibia_part","timestamp":"2020. október. 15. 10:34","title":"Több ezer döglött fókabébit mosott partra a tenger Namíbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9b92-007a-423c-8e98-44dfae7fffa4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan elnök nagyon megemelte az alkoholos italokra kivetett adót, a nép azonban így sem akar lemondani róluk.","shortLead":"Erdogan elnök nagyon megemelte az alkoholos italokra kivetett adót, a nép azonban így sem akar lemondani róluk.","id":"20201014_pancsolt_szesz_alkohol_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=531d9b92-007a-423c-8e98-44dfae7fffa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd903b64-3f5b-4444-8095-56b1a1c14093","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_pancsolt_szesz_alkohol_torokorszag","timestamp":"2020. október. 14. 05:25","title":"Pancsolt szesztől haltak meg 44-en Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám így sem várható a Takarék Index elemzői szerint.","shortLead":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám...","id":"20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8582289-9cc8-46f3-87da-1baf740368df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","timestamp":"2020. október. 14. 11:37","title":"Nagyot buktak idén a befektetési céllal lakást vásárlók, de sajnálni azért nem kell őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","shortLead":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","id":"20201015_hetvege_idojaras_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126a995-70a6-421a-b8f3-948c06333f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_hetvege_idojaras_eso","timestamp":"2020. október. 15. 17:00","title":"Ha arra várt, hogy hétvégén jön a felmelegedés, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69792c39-ba64-462e-8dae-42f2f647d0b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A mesekönyvet ledaráló és széttépő Dúró Dóra férje szerint a \"homoszexuálisok szaporodása\" a propaganda következménye.","shortLead":"A mesekönyvet ledaráló és széttépő Dúró Dóra férje szerint a \"homoszexuálisok szaporodása\" a propaganda következménye.","id":"20201014_novak_elod_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_ovodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69792c39-ba64-462e-8dae-42f2f647d0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd4a402-9204-4240-ab37-9296cf78c57a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_novak_elod_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_ovodak","timestamp":"2020. október. 14. 06:15","title":"Novák Előd szerint vannak óvodák, ahol \"külső nyomásra\" népszerűsítik a homoszexualitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]