Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már hivatalosan is azok. Erről az Agrárminisztérium adott ki közleményt.\r

\r

","shortLead":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már...","id":"20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e93ba-4ab0-4e2a-a2b1-d27f730826b4","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","timestamp":"2020. október. 15. 15:12","title":"Hivatalosan is hungarikum lett a Magyar népmesék rajzfilmsorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hat focistával dolgozik külön program szerint a Hosszú Katinkával korábban komoly sikereket elérő úszóedző.","shortLead":"Hat focistával dolgozik külön program szerint a Hosszú Katinkával korábban komoly sikereket elérő úszóedző.","id":"20201015_Shane_Tusup_foci_edzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b500b2-fa87-4d09-bfed-c0fb631ce601","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Shane_Tusup_foci_edzo","timestamp":"2020. október. 15. 16:32","title":"Harmadosztályú focicsapatnál lesz edző Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3074d77f-c8c1-431c-8f03-040b1548c0db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Fujitsu világelső szuperszámítógépével szimulálták japán kutatók, hogyan terjed a most következő szárazabb, hidegebb hónapokban a koronavírus.","shortLead":"A Fujitsu világelső szuperszámítógépével szimulálták japán kutatók, hogyan terjed a most következő szárazabb, hidegebb...","id":"20201015_koronavirus_terjedese_paratartalom_aeroszol_szelloztetes_parasito_fugaku_szuperszamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3074d77f-c8c1-431c-8f03-040b1548c0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cdcbb7-2a91-444d-af08-1e3577fea507","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_koronavirus_terjedese_paratartalom_aeroszol_szelloztetes_parasito_fugaku_szuperszamitogep","timestamp":"2020. október. 15. 08:03","title":"Koronavírus: a leggyorsabb számítógép kiderítette, mire kell odafigyelnünk mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231e8cc7-4278-4690-8d4d-f255be8fa5d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes összehasonlításokat közöl a vezess.hu az uniós statisztika alapján.","shortLead":"Érdekes összehasonlításokat közöl a vezess.hu az uniós statisztika alapján.","id":"20201015_eurostat_atlagber_fizetes_opel_astra_autovasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231e8cc7-4278-4690-8d4d-f255be8fa5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fc44-f395-4b83-be97-cdfc041ab99d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_eurostat_atlagber_fizetes_opel_astra_autovasarlas","timestamp":"2020. október. 15. 11:50","title":"Elképesztő sokat güriznek a magyarok egy új autóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legjobb 21 év alatti, európai klubban játszó játékos díját Szoboszlai Dominik is elhozhatja.","shortLead":"A legjobb 21 év alatti, európai klubban játszó játékos díját Szoboszlai Dominik is elhozhatja.","id":"20201015_Szoboszlai_Golden_Boy_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3874163c-ceca-4731-90fe-c740b6763836","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Szoboszlai_Golden_Boy_2020","timestamp":"2020. október. 15. 14:17","title":"Szoboszlai Dominik is esélyes a Golden Boy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes Károly pedig leforgathatja a Krisztus ingét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes...","id":"20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f94947-7c6f-4f62-bc40-6c6aa931f9c0","keywords":null,"link":"/elet/20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","timestamp":"2020. október. 14. 13:25","title":"Vidnyánszky Rákóczi-sorozatra kap pénzt, és Kovács Ákos is rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szerző szerint Putyin, Erdogan és Trump számára a nacionalizmus nem hitkérdés, hanem eszköz a hatalom megtartására, de közben szükségük van egymásra. Ennek érdekében együttműködnek, olyannyira, hogy létrejött közöttük a nacionalista Internacionálé.



","shortLead":"A szerző szerint Putyin, Erdogan és Trump számára a nacionalizmus nem hitkérdés, hanem eszköz a hatalom megtartására...","id":"20201016_Die_Zeit_Szovetsegre_lepnek_a_politikai_kameleonok_koztuk_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c92cc4-6765-40f2-9b05-726eac8c6eb0","keywords":null,"link":"/360/20201016_Die_Zeit_Szovetsegre_lepnek_a_politikai_kameleonok_koztuk_Orban","timestamp":"2020. október. 16. 08:30","title":"Die Zeit: Szövetségre lépnek a politikai kaméleonok, köztük Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051daa94-6aab-4e9c-8268-d1853179bb9f","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Néhány éve a magyar kormány azzal ment neki az Európai Bizottságnak, hogy politikai okokból csak Magyarország jogállamiságát vizsgálja, pedig más uniós tagállamban is előfordulhatnak visszaélések, vagy a kifogásolt magyar szabályozáshoz hasonló megoldások. A Bizottság meghallotta a magyar kormány reklamációját és nemrég az összes tagállamot megvizsgálta. Ez most már nem tetszik a magyar kormánynak. Mert az elemzés csak megerősítette: Magyarországon és Lengyelországban még a térségben is kiemelkedő mértékben romlik a demokrácia és a jogállamiság állapota.\r

","shortLead":"Néhány éve a magyar kormány azzal ment neki az Európai Bizottságnak, hogy politikai okokból csak Magyarország...","id":"20201014_Rendszervaltas_utani_rendszerhibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=051daa94-6aab-4e9c-8268-d1853179bb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93518ee0-efce-43ed-93bc-d7333ae68f43","keywords":null,"link":"/360/20201014_Rendszervaltas_utani_rendszerhibak","timestamp":"2020. október. 14. 13:00","title":"Jogállami jelentés: rendszerváltás utáni rendszerhibák Közép-Európában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]