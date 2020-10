Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","shortLead":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","id":"20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79091e0-5da2-43d6-88f8-83efeec79c59","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Járványgóccá vált egy osztrák település, lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","shortLead":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","id":"20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2850d6-61cb-4184-af4b-52f3b65b2bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","timestamp":"2020. október. 15. 10:23","title":"Miért lett a katalizátorlopás ennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c2e613-ed74-4883-8af6-5216b56ba6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 15-én Lesz, Ami Lesz címmel megjelenik a Fonogram- és Klipszemle-díjas Carson Coma második nagylemeze. Előtte azonban itt egy lemezelőzetes klip, amelyet először a hvg.hu-n tekinthet meg.","shortLead":"Október 15-én Lesz, Ami Lesz címmel megjelenik a Fonogram- és Klipszemle-díjas Carson Coma második nagylemeze. Előtte...","id":"20201014_Tudja_mi_az_a_hobbihajotorott__itt_a_Carson_Coma_uj_klipje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c2e613-ed74-4883-8af6-5216b56ba6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edad5c30-a5dd-494c-bdc8-a9502e857172","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Tudja_mi_az_a_hobbihajotorott__itt_a_Carson_Coma_uj_klipje","timestamp":"2020. október. 14. 15:30","title":"Tudja, mi az a hobbihajótörött? – itt a Carson Coma új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik mekkora helyen terpeszkedik el.","shortLead":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik...","id":"20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82be16c-71d8-4fb4-996a-05cbd5f86387","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","timestamp":"2020. október. 14. 19:03","title":"Elfogyott a tárhely a számítógépén? Így nézheti meg a Windowsban, melyik program foglal sok helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóanyagot mostanra Magyarországon is gyártják, illetve használják a covidos pácienseknél. A vizsgálat eredményei még nem kerültek be a tudományos lapokba, ellenőrzésre várnak.","shortLead":"A hatóanyagot mostanra Magyarországon is gyártják, illetve használják a covidos pácienseknél. A vizsgálat eredményei...","id":"20201016_koronavirus_covid_19_kezeles_hatoanyag_who_remdesivir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f999c85-4b7b-4627-9c94-83386060ed28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_koronavirus_covid_19_kezeles_hatoanyag_who_remdesivir","timestamp":"2020. október. 16. 08:43","title":"Egy óriási kutatás szerint a remdesivir annyira mégsem jó a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének befolyásolása, mégpedig a vádlott oldalán – címszavakban így lehetne összefoglalni azt az ügyet, amely az elmúlt napokban felborította a Vatikán életét. ","shortLead":"Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének...","id":"20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186991e-c85b-41d7-b900-067fb71c65e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Rég nem látott kiterjedésű botrány kavart jókora vihart a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1f1750-e331-4e06-be1e-61389fd950c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok eddig úgy tudták, a Naprendszerben csak a földi hegyeknek van hósapkájuk, ám néhány éve kiderült, ez nem így van.","shortLead":"A tudósok eddig úgy tudták, a Naprendszerben csak a földi hegyeknek van hósapkájuk, ám néhány éve kiderült, ez nem...","id":"20201014_pluto_jegsapka_hosapka_hegyek_fagyott_metan_new_horizon_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1f1750-e331-4e06-be1e-61389fd950c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea9970b-ba19-4276-885c-d42d712710e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_pluto_jegsapka_hosapka_hegyek_fagyott_metan_new_horizon_urszonda","timestamp":"2020. október. 14. 16:13","title":"Furcsa jelenségre figyeltek fel a tudósok a Plútón, mostanra sikerült megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","shortLead":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","id":"20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a37aa7-0df3-4d3c-88f3-83895a8f552a","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. október. 15. 06:42","title":"Több megyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]