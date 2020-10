Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6576e1b0-b341-4864-a023-c0f48fdae11d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargássá fajult a cseh hokiszurkolók vasárnapi demonstrációja, ahol a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen tiltakoztak.","shortLead":"Zavargássá fajult a cseh hokiszurkolók vasárnapi demonstrációja, ahol a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen...","id":"20201018_Jegkorongszurkolok_tuntettek_Pragaban_vizagyuzas_lett_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6576e1b0-b341-4864-a023-c0f48fdae11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b6ca5-582c-4963-a7b8-bd80b5009baf","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Jegkorongszurkolok_tuntettek_Pragaban_vizagyuzas_lett_a_vege","timestamp":"2020. október. 18. 17:30","title":"Szurkolók tüntettek Prágában a meccsek betiltása ellen, vízágyúzás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung kiadott egy szoftverfrissítést elsőgenerációs összehajtható telefonjára. Az update olyan funkciókat hoz magával, amelyeket a Galaxy Z Fold2 készüléken ismerhetett meg a világ.","shortLead":"A Samsung kiadott egy szoftverfrissítést elsőgenerációs összehajtható telefonjára. Az update olyan funkciókat hoz...","id":"20201018_samsung_galaxy_fold_szoftverfrissites_uj_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf44e9b-9184-43a9-acdc-38edc132c143","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_samsung_galaxy_fold_szoftverfrissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 18. 10:03","title":"Egy egyszerű szoftverfrissítéssel generációt ugorhat a Samsung Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt, ugyanannál a lehajtónál vették fel a szabálytalankodó autósokat.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt, ugyanannál a lehajtónál vették fel a szabálytalankodó autósokat.","id":"20201018_Ket_autost_is_levideoztak_a_Szentendrein_ahogy_a_forgalommal_szemben_hajtottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702f235-3b94-46d8-ac50-eb4ca2d98d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ket_autost_is_levideoztak_a_Szentendrein_ahogy_a_forgalommal_szemben_hajtottak","timestamp":"2020. október. 18. 17:55","title":"Két autóst is levideóztak a Szentendrein, ahogy a forgalommal szemben hajtanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lelkész azt üzente a tiltakozó hallgatóknak és oktatóknak, vegyék bátran igénybe a Wesley János Lelkészképző Főiskola infrastruktúráját, és élvezzék vendégszeretetüket.","shortLead":"A lelkész azt üzente a tiltakozó hallgatóknak és oktatóknak, vegyék bátran igénybe a Wesley János Lelkészképző Főiskola...","id":"20201019_Ivanyi_Gabor_SZFE_felajanlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b991dd-123e-418f-a4b2-72f65ab24a45","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Ivanyi_Gabor_SZFE_felajanlas","timestamp":"2020. október. 19. 17:12","title":"Iványi Gábor kollégiumi helyeket, ebédet és iskolát adna az SZFE-seknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17503be-2f64-4db0-b377-9539f35e9b5a","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: lecsó, fertőtlenítés, síszezon, kupi, El Classico.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201018_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17503be-2f64-4db0-b377-9539f35e9b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d01610-f23f-4a5f-b0b6-ef9a527db670","keywords":null,"link":"/360/20201018_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. október. 18. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János hőse nem akar úgy járni, mint Borsodban az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab","c_author":"Adozona.hu","category":"kkv","description":"Az iratok megőrzésének felelőssége az adózóé, nem a könyvelőé.\r

\r

","shortLead":"Az iratok megőrzésének felelőssége az adózóé, nem a könyvelőé.\r

\r

","id":"20201018_Konyvelokent_meddig_kell_megorizni_az_ugyfelek_dokumentumait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b8346f-20cf-434d-b81c-2634d9cf05c5","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_Konyvelokent_meddig_kell_megorizni_az_ugyfelek_dokumentumait","timestamp":"2020. október. 18. 18:50","title":"Könyvelőként meddig kell megőrizni az ügyfelek dokumentumait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.","shortLead":"A tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.","id":"20201019_Negyes_karambol_az_M4esen_egy_savon_araszol_a_forgalom_Budapest_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d455c8-cb70-45d6-b6fa-bdee6776a817","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Negyes_karambol_az_M4esen_egy_savon_araszol_a_forgalom_Budapest_fele","timestamp":"2020. október. 19. 06:23","title":"Négyes karambol az M4-esen, egy sávon araszol a forgalom Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]