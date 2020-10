Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A barátja bankkártyáján levő pénzt akarta megszerezni, de már a szervezésnél lebukott.","shortLead":"A barátja bankkártyáján levő pénzt akarta megszerezni, de már a szervezésnél lebukott.","id":"20201020_kecskemet_gyilkossag_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29857b67-89da-4ed9-a4f1-6793e4b702e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_kecskemet_gyilkossag_kiserlet","timestamp":"2020. október. 20. 10:56","title":"Két évet kapott a kecskeméti férfi, aki meg akarta ölni az ismerősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","shortLead":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","id":"20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc7ede3-871d-4c14-b7b9-a14a3d7f4599","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","timestamp":"2020. október. 21. 13:05","title":"Néhány új InterCityt, járatsűrítéseket és több járat megszüntetését jelentette be a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan haltak meg. ","shortLead":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan...","id":"20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614f840-214c-4e34-9e8d-8a559f707f64","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","timestamp":"2020. október. 21. 11:17","title":"Lövöldözés volt Nigériában, húsz ember is meghalhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak októberben 85-en kerültek rács mögé.\r

","shortLead":"Csak októberben 85-en kerültek rács mögé.\r

","id":"20201021_Kozel_haromszaz_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban_az_elnokvalasztas_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3522ed-0849-451a-8ef2-c84342d2fa12","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Kozel_haromszaz_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban_az_elnokvalasztas_ota","timestamp":"2020. október. 21. 21:36","title":"Közel háromszáz újságírót vettek őrizetbe Fehéroroszországban az elnökválasztás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez lesz a Huawei harmadik beruházása Magyarországon. Legalább 100 magyar mérnöknek adnak munkát.","shortLead":"Ez lesz a Huawei harmadik beruházása Magyarországon. Legalább 100 magyar mérnöknek adnak munkát.","id":"20201020_huawei_kina_magyarorszag_kozpont_kutatas_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1a1359-b3e5-442e-b48f-031ea89eea2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_huawei_kina_magyarorszag_kozpont_kutatas_fejlesztes","timestamp":"2020. október. 20. 11:45","title":"A Huawei kutatási-fejlesztési központot nyit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","shortLead":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","id":"20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a78207-19eb-420e-bd3d-6fb9ad1bf03d","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","timestamp":"2020. október. 21. 09:32","title":"Nem indult jól az új Friderikusz-műsor forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint hiányosan derítette fel a rendőrség az ügyet, így nem állapítható meg, hogy történt-e bűncselekmény.","shortLead":"Az ügyészség szerint hiányosan derítette fel a rendőrség az ügyet, így nem állapítható meg, hogy történt-e...","id":"20201020_matrai_eromu_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5778de8-fae9-4092-a065-456a99b68fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_matrai_eromu_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2020. október. 20. 15:19","title":"Felülbírálta az ügyészség a rendőrséget, folytatni kell a nyomozást a Mátrai Erőmű ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család aktuális tagjait, az augusztus pedig a Note családé. Idén viszont más lehet a helyzet.","shortLead":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család...","id":"20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ec163-5744-4bc3-868d-b70232870312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","timestamp":"2020. október. 20. 10:03","title":"Korábban érkezhet a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]