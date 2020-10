Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könnyűzenei világ legfontosabb eseménye négy magyarországi helyszínről és Londonból jelentkezik majd. ","shortLead":"A könnyűzenei világ legfontosabb eseménye négy magyarországi helyszínről és Londonból jelentkezik majd. ","id":"20201020_Magyarorszag_virtualis_MTV_European_Music_Awards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189f228c-847d-4ccd-8925-29f50e1eda49","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Magyarorszag_virtualis_MTV_European_Music_Awards","timestamp":"2020. október. 20. 13:29","title":"Magyarország lesz az egyik házigazdája a virtuális MTV European Music Awardsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar focista a Lokomotiv ellen egyenlített parádésan.","shortLead":"A magyar focista a Lokomotiv ellen egyenlített parádésan.","id":"20201021_Szoboszlai_a_BLben_is_olyan_golt_rugott_amirol_napokig_fognak_beszelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367de84b-dff1-4436-9316-f1a9e279a16c","keywords":null,"link":"/sport/20201021_Szoboszlai_a_BLben_is_olyan_golt_rugott_amirol_napokig_fognak_beszelni","timestamp":"2020. október. 21. 19:59","title":"Szoboszlai a BL-ben is olyan gólt rúgott, amiről napokig fognak beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán határon – derült ki az operatív törzs szerdai, meglehetősen rövid tájékoztatójából.","shortLead":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán...","id":"20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ee389-acd5-454a-9e1d-628d081ed98f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 21. 12:01","title":"Operatív törzs: A tömegrendezvény nem ajánlott, de az őszi szünet családi programjai igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"Farkas Máté","category":"kkv","description":"\"Így jártam. Leírom, hátha tudok másoknak segíteni\" - üzeni szerzőnk, aki a Wizzair foglalási rendszeréből próbálta kisajtolni a törölt járata után visszajáró pénzt. Vélemény.","shortLead":"\"Így jártam. Leírom, hátha tudok másoknak segíteni\" - üzeni szerzőnk, aki a Wizzair foglalási rendszeréből próbálta...","id":"20201015_Jegyvasarlas_a_Wizzairnel_Covid_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf339380-efa3-4e21-872b-c8002e1b24b4","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Jegyvasarlas_a_Wizzairnel_Covid_alatt","timestamp":"2020. október. 21. 15:18","title":"Olcsóbb a Wizzair-ügyintézés, ha Máltán keresztül intézzük - ki hallott már ilyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4970b273-ed44-411d-9370-aa0b937d84a9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságot és az Innovációs Minisztériumot ostromolják a felnőttképzők, azt kifogásolva, hogy saját és tanítványaik adatait is meg kell adniuk, különben nem dolgozhatnak. Munkájukat az sem könnyíti meg, hogy egyre nehezebben jutnak hozzá a tanítványok személyes adataihoz. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságot és az Innovációs Minisztériumot ostromolják a felnőttképzők, azt...","id":"20201021_felnottkepzesi_torveny_adatvedelem_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4970b273-ed44-411d-9370-aa0b937d84a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda61e3d-f660-4e46-80b7-7b7639c42e08","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_felnottkepzesi_torveny_adatvedelem_itm","timestamp":"2020. október. 21. 13:30","title":"Nem állja ki az adatvédelmi próbát, változtatni kellene a felnőttképzési törvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a693d73-fb2f-4ba3-bdcb-eae4061e34e1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Varázstárgyról kapta a nevét az amerikai Palantir adatbányász cég, amelynek indulásánál a CIA is bábáskodott, és a megrendelők között sok az állampolgárok tevékenységét követni vágyó kormányzati intézmény.","shortLead":"Varázstárgyról kapta a nevét az amerikai Palantir adatbányász cég, amelynek indulásánál a CIA is bábáskodott, és...","id":"202041__palantir__adatbanyaszat__ciaszal__mindentudo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a693d73-fb2f-4ba3-bdcb-eae4061e34e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51c3738-a396-4e5e-b8f2-ba3747c0be76","keywords":null,"link":"/360/202041__palantir__adatbanyaszat__ciaszal__mindentudo","timestamp":"2020. október. 20. 15:00","title":"Még a CIA is ehhez a céghez fordul, ha titkokra kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5cc6be-9507-4e6e-b8ed-cee98a158d3e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az aktivitást látva évszázados részvételi rekord dőlhet meg az amerikai kongresszusi és elnökválasztáson. A nagy érdeklődés, a járvány miatti intézkedések, a példátlanul sok postai szavazat, valamint a szabályok dzsungele miatt elképzelhető, hogy november 3-án nem lesz végeredmény Donald Trump és Joe Biden párviadalának.","shortLead":"Az aktivitást látva évszázados részvételi rekord dőlhet meg az amerikai kongresszusi és elnökválasztáson. A nagy...","id":"20201021_Amerika_mar_hetek_ota_valaszt_es_sokaig_fog_szavazatokat_szamolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb5cc6be-9507-4e6e-b8ed-cee98a158d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8cf8f3-e41e-429b-8e02-062c8362d254","keywords":null,"link":"/360/20201021_Amerika_mar_hetek_ota_valaszt_es_sokaig_fog_szavazatokat_szamolni","timestamp":"2020. október. 21. 15:00","title":"Amerika már hetek óta választ, és sokáig fog szavazatokat számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Verzió Dokumentumfilm Fesztivál idei versenyprogramja, benne a Down-szindrómás szupermodellről és Greta Thunberg életéről szóló filmekkel.","shortLead":"Megérkezett a Verzió Dokumentumfilm Fesztivál idei versenyprogramja, benne a Down-szindrómás szupermodellről és Greta...","id":"20201021_greta_thunberg_verzio_dokumentumfilm_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a99b64-a334-4dc0-9db2-0c3f28cdf9b0","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_greta_thunberg_verzio_dokumentumfilm_fesztival","timestamp":"2020. október. 21. 12:38","title":"Nálunk is bemutatják a Greta Thunberg életéről szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]