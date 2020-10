Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Mészáros Lőrinc ebből sem maradhat ki, cége bunkert bont. A beruházás körül ott sertepertél az Alapjogokért Központ...","id":"202043_citadella_vagyonkezelo_ismeretlen_ismerosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba85b197-b30f-4428-b798-e5a300c058f6","keywords":null,"link":"/360/202043_citadella_vagyonkezelo_ismeretlen_ismerosok","timestamp":"2020. október. 22. 14:00","title":"31 éves korábbi modellre bízták a Citadella felújításának vezénylését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres volt a NASA küldetése a Bennu nevű aszteroidánál, rögzíteni is sikerült, miként vett belőle mintát az Osiris-REx űrszonda.","shortLead":"Sikeres volt a NASA küldetése a Bennu nevű aszteroidánál, rögzíteni is sikerült, miként vett belőle mintát...","id":"20201022_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_mintavetel_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2824f1b1-51f4-4e07-8030-8fc7348b424d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_mintavetel_video","timestamp":"2020. október. 22. 14:03","title":"Videó: Felvette a NASA űrszondája, mi történt 321 millió kilométerre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghaladta a tavaszi értékeket Olaszországban a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma. Ehhez 17 ezer tesztet végeztek.","shortLead":"Meghaladta a tavaszi értékeket Olaszországban a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma. Ehhez 17 ezer tesztet...","id":"20201022_koronavirus_olaszorszag_napi_adatok_fertozesek_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6e0e69-429a-4ef9-8a2b-3963d6b2ce76","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_koronavirus_olaszorszag_napi_adatok_fertozesek_covid19","timestamp":"2020. október. 22. 19:24","title":"Egy nap alatt 16 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Azt kéri az Európai Parlament, hogy számolják fel a digitális szakadékot az oktatás területén, a járvány miatt ugyanis sokan kimaradnak az iskolákból. Voltak olyan tagállamok, ahol a diákok 32 százaléka nem fért hozzá a távoktatáshoz tavasszal.","shortLead":"Azt kéri az Európai Parlament, hogy számolják fel a digitális szakadékot az oktatás területén, a járvány miatt ugyanis...","id":"20201022_Az_EP_a_digitalis_szakadek_felszamolasat_keri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27497709-ce5b-4b01-9507-5a1c844da337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Az_EP_a_digitalis_szakadek_felszamolasat_keri","timestamp":"2020. október. 22. 11:09","title":"A diákok harmada nem fért hozzá a távoktatáshoz, az EP a digitális szakadék felszámolását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]