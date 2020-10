Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f29ef950-b1e4-442e-b6f2-8074cfe85ba7","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Ehhez persze az kell, hogy legyen állam által támogatott megtakarításunk is. ","shortLead":"Ehhez persze az kell, hogy legyen állam által támogatott megtakarításunk is. ","id":"20201024_Igy_igenyelhet_vissza_akar_280_ezer_forintnyi_szjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f29ef950-b1e4-442e-b6f2-8074cfe85ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb283d2-3cd7-4314-b201-788320de6ad0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Igy_igenyelhet_vissza_akar_280_ezer_forintnyi_szjat","timestamp":"2020. október. 24. 12:27","title":"Így igényelhet vissza akár 280 ezer forintnyi szja-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","shortLead":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","id":"20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7e357-b401-43cf-9f86-1ec132c557f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 24. 20:10","title":"Egy kicsit kevesebb lett a nagyivó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát egy fényképen, mint ahogy azt az ember tenné.","shortLead":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát...","id":"20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48009228-6e79-4333-8974-dcead4c9d299","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2020. október. 25. 14:03","title":"Mint egy ember: a Microsoft mesterséges intelligenciája tűpontosan megmondja, mi van egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki ma lenne 95 éves. Ő robbantotta ki többek közt a Kádár-kor egyik legjelentősebb kulturális vitáját. Alakját e cikk szerzője, Farkas Zoltán hamarosan megjelenő kötete is felidézi.","shortLead":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki...","id":"20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904acc0e-e7c8-4593-9042-fc048ff6ec8a","keywords":null,"link":"/360/20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","timestamp":"2020. október. 25. 11:00","title":"Aki már a szocializmusban is felvetette, hogy a kultúra áru - 95 éves lenne Liska Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Kollár állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben. ","shortLead":"Boris Kollár állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben. ","id":"20201025_Autobaleset_szlovak_hazelnok_Boris_Kollar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6bd3c5-9fa5-4095-ad92-3892fbef1bb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Autobaleset_szlovak_hazelnok_Boris_Kollar","timestamp":"2020. október. 25. 08:19","title":"Autóbalesetben súlyosan megsérült a szlovák házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","shortLead":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","id":"20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e1443c-ba41-4853-a95a-cb33d90c891e","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","timestamp":"2020. október. 23. 19:45","title":"A nyár közepén ellenőrizték legutóbb a kalandparkot, ahol szörnyethalt egy 15 éves diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","shortLead":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","id":"20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7854ff-7ce2-421d-9ae1-28926a21e116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","timestamp":"2020. október. 25. 12:23","title":"Svájcban a gazdag családok gyerekeinek a fele szakmunkásképzőbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab21a05-46ca-44a8-95f9-6f3a61b4c38b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára közöl félreérthetetlen üzenetet a Xiaomi az Apple-nek és a felhasználóknak.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára közöl félreérthetetlen üzenetet a Xiaomi az Apple-nek és a felhasználóknak.","id":"20201024_apple_iphone_12_tolto_adapter_fulhallgato_xiaomi_csomagolas_e_szemet_kornyezetvedelem_trollkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ab21a05-46ca-44a8-95f9-6f3a61b4c38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831d6692-26d4-4389-b4da-03bd805025fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_apple_iphone_12_tolto_adapter_fulhallgato_xiaomi_csomagolas_e_szemet_kornyezetvedelem_trollkodas","timestamp":"2020. október. 24. 12:03","title":"Fricska az Apple-nek: a Xiaomi úgy tünteti el a műanyag 60%-át, hogy közben megtartja a töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]