[{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy az antigén alapú gyorstesztek növelik majd a tesztkapacitást. Kérdés, ezeket számolták-e hozzá a PCR-tesztekhez.","shortLead":"Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy az antigén alapú gyorstesztek növelik majd a tesztkapacitást. Kérdés...","id":"20201025_mintavetelt_koronavirusteszt_Magyarorszagon_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a207d4-d062-493f-b41f-50a8e87acff6","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_mintavetelt_koronavirusteszt_Magyarorszagon_rekord","timestamp":"2020. október. 25. 10:34","title":"Soha nem végeztek még ennyi mintavételt Magyarországon, de nem tudni, milyen teszteket vetettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iszlámot gyalázó tartalmak betiltását kérte Imran Khan pakisztáni miniszterelnök a Facebook-vezérhez, Mark Zuckerberghez küldött levelében. A politikus szerint az egész világon terjedő iszlamofóbia erősíti a muszlim szélsőségeseket és újabb erőszakos cselekedetekre sarkallja őket.","shortLead":"Az iszlámot gyalázó tartalmak betiltását kérte Imran Khan pakisztáni miniszterelnök a Facebook-vezérhez, Mark...","id":"20201025_Az_iszlamgyulolo_Facebooktartalmak_betiltasat_koveteli_a_pakisztani_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb3b62-a940-4f7b-86d8-66f1ddf80c45","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Az_iszlamgyulolo_Facebooktartalmak_betiltasat_koveteli_a_pakisztani_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 21:24","title":"Az iszlámgyűlölő Facebook-tartalmak betiltását követeli a pakisztáni kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti szabályoknál szigorúbbak a kormány által meghozottak.","shortLead":"A budapesti szabályoknál szigorúbbak a kormány által meghozottak.","id":"20201026_maszk_budapest_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37819582-710c-4468-b3be-e417a4fdd8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_maszk_budapest_kormanyrendelet","timestamp":"2020. október. 26. 10:35","title":"Szerdán visszavonják a budapesti maszkszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el és ezzel törvényi keretet biztosított egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el...","id":"20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58c5df-c6bc-4cb3-9f6c-ce7710ab2a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 17:16","title":"Szükségállapotot vezettek be Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c567e748-b4d8-42c5-80e8-dc752f26d57a","c_author":"Simon Rita","category":"kultura","description":"A nevetés napjaink legrelevánsabb momentuma, amely képes levezetni a frusztrációt – állítja a cseh színházi élet egyik legfiatalabb és legsokoldalúbb rendezője. Jirí Havelka egy társasházi lakógyűlés drámáját és komédiáját fésülte össze nagysikerű történetté, amely Lakógyűlés címmel színdarabként fut Prágában, Tulajdonosok címmel pedig filmként több százezer nézőtt vonzott a mozikba. Magyarországon az idei Cseh Filmkarneválon mutatták be. A rendezővel beszélgettünk a művészet által kiváltott testi élményekről, a szocializmus átörökített kapcsolati hálóiról, és az általánosítások csapdáiról.","shortLead":"A nevetés napjaink legrelevánsabb momentuma, amely képes levezetni a frusztrációt – állítja a cseh színházi élet egyik...","id":"20201026_Mindenkinek_vicces_ha_felismeri_a_szomszedjat_a_filmvasznon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c567e748-b4d8-42c5-80e8-dc752f26d57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcefb85d-378b-4880-a7f1-93ddf835cf2d","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Mindenkinek_vicces_ha_felismeri_a_szomszedjat_a_filmvasznon","timestamp":"2020. október. 26. 18:00","title":"Mindenkinek vicces, ha felismeri a szomszédját a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6954494-8d22-4f6f-aae1-fbcb1c1f2b06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszerpiac első igazán hatékony izomgörcsoldója lehet az MPH-220 nevű hatóanyagjelölt – mondta a gyógyszerfejlesztést végző, MTA-ELTE Motor Farmakológia Kutatócsoport vezetője az M1-en.","shortLead":"A gyógyszerpiac első igazán hatékony izomgörcsoldója lehet az MPH-220 nevű hatóanyagjelölt – mondta...","id":"20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motopharma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6954494-8d22-4f6f-aae1-fbcb1c1f2b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d05569-c43d-4b9b-87f5-135d80e9d2c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motopharma","timestamp":"2020. október. 26. 14:03","title":"Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e7a8b5-00e4-4015-a7da-bf0b1c5b1fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brabus Rocket 900 típusjelzésű újdonság 1 250 Nm-es nyomatékát elektronikusan kell korlátozni, hogy ne tegyen kárt a hajtásláncban.","shortLead":"A Brabus Rocket 900 típusjelzésű újdonság 1 250 Nm-es nyomatékát elektronikusan kell korlátozni, hogy ne tegyen kárt...","id":"20201026_kozuti_raketa_900_loeros_lett_a_mercedesamg_gt63_s_brabus_rocket_900","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e7a8b5-00e4-4015-a7da-bf0b1c5b1fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22656674-a107-4bc0-897d-ff35340ddcab","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_kozuti_raketa_900_loeros_lett_a_mercedesamg_gt63_s_brabus_rocket_900","timestamp":"2020. október. 26. 07:59","title":"Közúti rakéta 4 ajtóval: 900 lóerős lett a Mercedes-AMG GT63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy nem nyilvános kormányhatározat értelmében a 2020. augusztus 20-ai ünnepségekkel kapcsolatos szerződéseket előre kell tolni egy évvel, minden más marad, az akár 8 milliárdos költség is. Ennyit arról a spórolásról, amit Gulyás Gergely emlegetett korábban.","shortLead":"Egy nem nyilvános kormányhatározat értelmében a 2020. augusztus 20-ai ünnepségekkel kapcsolatos szerződéseket előre...","id":"20201026_tuzijatek_koronavirus_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93808d8c-a5a8-47c4-84bc-aff627ef179c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_tuzijatek_koronavirus_kozbeszerzes","timestamp":"2020. október. 26. 14:15","title":"Megtartják a grandiózus augusztus 20-ai tűzijátékot, a kormány titokban csak elnapolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]