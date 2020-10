Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iszlámot gyalázó tartalmak betiltását kérte Imran Khan pakisztáni miniszterelnök a Facebook-vezérhez, Mark Zuckerberghez küldött levelében. A politikus szerint az egész világon terjedő iszlamofóbia erősíti a muszlim szélsőségeseket és újabb erőszakos cselekedetekre sarkallja őket.","shortLead":"Az iszlámot gyalázó tartalmak betiltását kérte Imran Khan pakisztáni miniszterelnök a Facebook-vezérhez, Mark...","id":"20201025_Az_iszlamgyulolo_Facebooktartalmak_betiltasat_koveteli_a_pakisztani_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb3b62-a940-4f7b-86d8-66f1ddf80c45","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Az_iszlamgyulolo_Facebooktartalmak_betiltasat_koveteli_a_pakisztani_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 21:24","title":"Az iszlámgyűlölő Facebook-tartalmak betiltását követeli a pakisztáni kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett csúcstalálkozón egy kiszivárgott beszámoló szerint.","shortLead":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett...","id":"20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cc2773-88de-482a-a836-b8e0869f8d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","timestamp":"2020. október. 26. 07:24","title":"Orbán háromnegyed óráig vitatkozott a gender szóról Európa vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója is zenél majd az 1Kárpát-medence Fesztiválon. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója is zenél majd az 1Kárpát-medence Fesztiválon. ","id":"20201026_demeter_szilard_zenekar_fellepes_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e89d4d7-85ef-44e2-9336-f41c513f899c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_demeter_szilard_zenekar_fellepes_fesztival","timestamp":"2020. október. 26. 17:48","title":"Demeter Szilárd zenekara is fellép a saját intézménye által támogatott rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835bcaa8-987f-41ac-a588-f66c66160a4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval.","shortLead":"Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval.","id":"20201025_Bergyilkos_lotte_le_az_elso_orosz_Forma_1es_pilota_apjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=835bcaa8-987f-41ac-a588-f66c66160a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07541e6e-b899-4e9e-afc0-9730949d4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Bergyilkos_lotte_le_az_elso_orosz_Forma_1es_pilota_apjat","timestamp":"2020. október. 25. 12:33","title":"Bérgyilkos lőtte le az első orosz Forma 1-es pilóta apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","shortLead":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","id":"20201026_forint_euro_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3309bfff-339a-4d32-88d3-9cfdb5850c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 26. 09:24","title":"Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c567e748-b4d8-42c5-80e8-dc752f26d57a","c_author":"Simon Rita","category":"kultura","description":"A nevetés napjaink legrelevánsabb momentuma, amely képes levezetni a frusztrációt – állítja a cseh színházi élet egyik legfiatalabb és legsokoldalúbb rendezője. Jirí Havelka egy társasházi lakógyűlés drámáját és komédiáját fésülte össze nagysikerű történetté, amely Lakógyűlés címmel színdarabként fut Prágában, Tulajdonosok címmel pedig filmként több százezer nézőtt vonzott a mozikba. Magyarországon az idei Cseh Filmkarneválon mutatták be. A rendezővel beszélgettünk a művészet által kiváltott testi élményekről, a szocializmus átörökített kapcsolati hálóiról, és az általánosítások csapdáiról.","shortLead":"A nevetés napjaink legrelevánsabb momentuma, amely képes levezetni a frusztrációt – állítja a cseh színházi élet egyik...","id":"20201026_Mindenkinek_vicces_ha_felismeri_a_szomszedjat_a_filmvasznon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c567e748-b4d8-42c5-80e8-dc752f26d57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcefb85d-378b-4880-a7f1-93ddf835cf2d","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Mindenkinek_vicces_ha_felismeri_a_szomszedjat_a_filmvasznon","timestamp":"2020. október. 26. 18:00","title":"Mindenkinek vicces, ha felismeri a szomszédját a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","shortLead":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","id":"20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7854ff-7ce2-421d-9ae1-28926a21e116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","timestamp":"2020. október. 25. 12:23","title":"Svájcban a gazdag családok gyerekeinek a fele szakmunkásképzőbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bfb071-26ec-48e5-bc07-a3c50d1613e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bíró hétfőn le is tette a hivatali esküjét.","shortLead":"A bíró hétfőn le is tette a hivatali esküjét.","id":"20201027_Az_amerikai_szenatus_megszavazta_Amy_Coney_Barrett_alkotmanybiro_jeloltseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bfb071-26ec-48e5-bc07-a3c50d1613e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7665c567-ef58-48aa-984d-aea3f99e1599","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Az_amerikai_szenatus_megszavazta_Amy_Coney_Barrett_alkotmanybiro_jeloltseget","timestamp":"2020. október. 27. 05:14","title":"Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett alkotmánybíró jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]