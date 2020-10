Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","shortLead":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","id":"20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1ab1c-291b-45c3-a93f-5f28dc16f514","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","timestamp":"2020. október. 26. 11:58","title":"Normál utcai gumikon érték el az 532,93 km/h-s sebességrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Vihar előtti konjunktúra volt tavaly a magyar gazdaságban. A HVG toplistáin szereplő nagyvállalatok többnyire még nagyobbak lettek, bár a legnagyobb ugrások mögött néha meglepő okok állnak.","shortLead":"Vihar előtti konjunktúra volt tavaly a magyar gazdaságban. A HVG toplistáin szereplő nagyvállalatok többnyire még...","id":"20201026_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_Az_utolso_bekeev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45430a4-cd89-47cb-8420-476f729bcdd6","keywords":null,"link":"/360/20201026_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_Az_utolso_bekeev","timestamp":"2020. október. 26. 15:00","title":"HVG-rangsor a legnagyobb magyar vállalatokról: A járvány előtti utolsó békeév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"86 rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 ezer forintot.","shortLead":"86 rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 ezer...","id":"20201027_hirdetesek_atveres_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ba1a76-6a13-4339-b825-09802996e57e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_hirdetesek_atveres_csalas","timestamp":"2020. október. 27. 10:58","title":"Több százezer forint kárt okozott egy nő kamu hirdetésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d102c-0a0d-4c50-baf5-3d80979d2e82","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Felkészülnek a következő termelési évre. ","shortLead":"Felkészülnek a következő termelési évre. ","id":"20201026_kecskemet_mercedes_gyar_leallas_termelesi_szunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435d102c-0a0d-4c50-baf5-3d80979d2e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cb94e6-0071-48fa-9cee-f78332b6f065","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_kecskemet_mercedes_gyar_leallas_termelesi_szunet","timestamp":"2020. október. 26. 18:04","title":"Egy hónapra leáll a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d55f0fe-10fc-4a2b-8b9e-06d09f16a9ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az apró jármű olyan kicsi, hogy egy emberi hajszálban is elférne. A kutatók speciális 3D-s nyomtatási technikával állították elő a tárgyat és számos másikat.","shortLead":"Az apró jármű olyan kicsi, hogy egy emberi hajszálban is elférne. A kutatók speciális 3D-s nyomtatási technikával...","id":"20201027_kishajo_hajo_3d_nyomtatas_holland_tudosok_microswimmerek_mikrouszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d55f0fe-10fc-4a2b-8b9e-06d09f16a9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b76613-b91e-4b77-b23d-60691aee62bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_kishajo_hajo_3d_nyomtatas_holland_tudosok_microswimmerek_mikrouszok","timestamp":"2020. október. 27. 13:03","title":"Valószínűleg a világ legapróbb hajóját sikerült elkészíteniük holland tudósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők a következményektől féltik a fókapopulációt. Tavasszal delfinek tetemei álltak halomban Namíbia partjainál.","shortLead":"A szakértők a következményektől féltik a fókapopulációt. Tavasszal delfinek tetemei álltak halomban Namíbia partjainál.","id":"20201027_namibia_fokapusztulas_hatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93bd8e-4e1e-4814-9f1e-5de178edc817","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_namibia_fokapusztulas_hatasok","timestamp":"2020. október. 27. 19:07","title":"Még mindig nincs magyarázat a namíbiai fókapusztulásra, miközben ezrével számolják az újabb áldozatokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely kérvényezi a kormánytól, engedélyezze az online formában megtartott közgyűlést.","shortLead":"Karácsony Gergely kérvényezi a kormánytól, engedélyezze az online formában megtartott közgyűlést.","id":"20201028_fovarosi_kozgyules_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8c080-33d4-45e4-a2a0-ac315b44fc0b","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_fovarosi_kozgyules_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 09:51","title":"Több budapesti polgármester koronavírusos, elmarad a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c807b68-529c-4c48-acc3-81a17d2c20f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már negyvenmillió éve léteztek a beszéd alapkövei, az ember és a majom közös elődei is ismerték a komplex nyelvi szerkezetek bizonyos szabályait – állapította meg a Zürichi Egyetem (UZH) Összehasonlító Nyelvtudományi Intézete egy mesterséges nyelvtan segítségével.","shortLead":"Már negyvenmillió éve léteztek a beszéd alapkövei, az ember és a majom közös elődei is ismerték a komplex nyelvi...","id":"20201026_emberi_beszed_alapkovei_majmok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c807b68-529c-4c48-acc3-81a17d2c20f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff74c21-b0ce-4b29-a86d-7b4f947676e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_emberi_beszed_alapkovei_majmok","timestamp":"2020. október. 26. 13:03","title":"Érdekes kísérlet: érezhetően idegesek lesznek a majmok, ha rossz a nyelvtan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]