[{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám nyitva hagyná egyelőre az iskolákat. A szakemberek „váltásos” karácsonyt javasolnak. ","shortLead":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám...","id":"20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce28995-a5f1-493f-b533-4b4056426138","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:14","title":"Merkel: Karácsonyra összeomolhat az intenzív ellátás Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2a42bf-ae9f-4653-89cf-717a761edacd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Feldmár András pszichoterapeuta, a HVG Extra Pszichológia magazin állandó szerzője október 28-án ünnepli 80. születésnapját. Ebből az alkalomból válogattuk össze néhány olyan gondolatát, amelyek az elmúlt 10 évben a lapban megjelentek.","shortLead":"Feldmár András pszichoterapeuta, a HVG Extra Pszichológia magazin állandó szerzője október 28-án ünnepli 80...","id":"20201027_10_utos_Feldmaridezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d2a42bf-ae9f-4653-89cf-717a761edacd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50fa004-1ebb-400d-b3d9-94f2f564870b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201027_10_utos_Feldmaridezet","timestamp":"2020. október. 27. 18:30","title":"10 ütős Feldmár-idézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Imperial College London szakértőinek becslése szerint a napi fertőzések száma kilenc naponta megduplázódik.","shortLead":"Az Imperial College London szakértőinek becslése szerint a napi fertőzések száma kilenc naponta megduplázódik.","id":"20201029_koronavirus_jarvany_fertozes_anglia_becsles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63899c5-097c-4c20-bf2f-d1e098fd589f","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_koronavirus_jarvany_fertozes_anglia_becsles","timestamp":"2020. október. 29. 05:29","title":"Naponta közel 100 ezren fertőződnek meg a koronavírussal csak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","shortLead":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","id":"20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18650d10-5a83-4f80-8c00-ee78464e020d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","timestamp":"2020. október. 29. 09:42","title":"5000 eurós büntetést kapott az RTL II a Showder Klub miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A népszerűségi mutatók szerint Joe Biden nagyobb előnnyel vezet most, mint Hillary Clinton 2016-ban, de épp az akkori tanulságok alapján hiba lenne leírni Trumpot.","shortLead":"A népszerűségi mutatók szerint Joe Biden nagyobb előnnyel vezet most, mint Hillary Clinton 2016-ban, de épp az akkori...","id":"20201029_infografika_usa_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a58f26-cef9-43b4-8494-64245964aa08","keywords":null,"link":"/360/20201029_infografika_usa_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 29. 11:10","title":"Ahol minden eldőlhet: így áll Trump és Biden a frontállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi forgalomba kerül Dél-Koreában, azonban az ára valóban csillagászati.","shortLead":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi...","id":"20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79750e53-6c71-4b92-a6d6-00c7ad3507bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","timestamp":"2020. október. 27. 19:03","title":"26 millióba kerül az LG új tévéje – cserébe feltekerhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767337df-62af-4cfd-a712-52e98df35bbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes napokon akár 12 ezer mintát is le kellene venniük.","shortLead":"Egyes napokon akár 12 ezer mintát is le kellene venniük.","id":"20201029_pcr_teszt_koronavirus_jarvany_orszagos_mentoszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767337df-62af-4cfd-a712-52e98df35bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726707f-950f-4676-868a-ac51784cbb47","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_pcr_teszt_koronavirus_jarvany_orszagos_mentoszolgalat","timestamp":"2020. október. 29. 06:19","title":"Népszava: Több ezer helyszínre nem értek oda a mentők mintát venni az elmúlt napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","shortLead":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","id":"20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9cf41-1d0f-4ae7-829c-7d076cec29a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","timestamp":"2020. október. 28. 09:21","title":"Felfrissült a remek ár/érték arányú Fiat Tipo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]