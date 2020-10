Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is egy csapásra génmódosítottnak minősülnének. Biológus szerzőnk azt mondja, a génmódosított szervezetek meghatározásával eleve alapvető gond, hogy a természetben minden növény emberi beavatkozás nélkül is genetikai módosulásokon megy keresztül. Vélemény.","shortLead":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is...","id":"20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd29d2-1c0a-41a0-aef5-34e1768cac2c","keywords":null,"link":"/360/20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","timestamp":"2020. október. 30. 15:30","title":"Odacsapna a magyar agráriumnak egy francia GMO-s törvénymódosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","id":"20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aff41ad-9487-40d8-818b-3a930f3c7354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","timestamp":"2020. október. 30. 10:03","title":"A jövő focijának nem barátja a kopasz fejbőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30abd84-90ea-4fde-bf56-cdc895cdedc0","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az Ibiza-videóba és korrupciós botrányaiba belebukó Heinz-Christian Strache új pártját tönkreverték Bécsben. Régi pártja, a Szabadságpárt is nagyot bukott, most azon meditál, hogy a menekültellenes uszítás helyett valami mással csábítsa vissza választóit.","shortLead":"Az Ibiza-videóba és korrupciós botrányaiba belebukó Heinz-Christian Strache új pártját tönkreverték Bécsben. Régi...","id":"202044__osztrak_szelsojobb__bukas_es_lopas__ellenseg_avirus__darabokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30abd84-90ea-4fde-bf56-cdc895cdedc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7542937b-6738-4538-80e3-2f0ac7d3cdf9","keywords":null,"link":"/360/202044__osztrak_szelsojobb__bukas_es_lopas__ellenseg_avirus__darabokban","timestamp":"2020. október. 29. 15:00","title":"Egy sötét lyuk maradt az osztrák szélsőjobb újabb pofonba beleszaladó ex-vezérének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","shortLead":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","id":"20201029_Ferenc_papa_Nizza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1b2d40-bc07-477c-a36e-d9d448b3e367","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Ferenc_papa_Nizza","timestamp":"2020. október. 29. 15:05","title":"Ferenc pápa is üzent a nizzai merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87817575-591f-4128-a1b2-8ddb579e3bc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három perc alatt változik autóból rossz repülőgéppé.","shortLead":"Három perc alatt változik autóból rossz repülőgéppé.","id":"20201030_Felszallt_a_masodik_szlovak_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87817575-591f-4128-a1b2-8ddb579e3bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba10af2-b62a-4fdc-85c5-8a5aa265c6bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_Felszallt_a_masodik_szlovak_repulo_auto","timestamp":"2020. október. 30. 12:14","title":"Felszállt a második szlovák repülő autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok. Az operatív törzs szerint egy koronavíruson átesett személy 6 hónapig tekinthető védettnek az újrafertőződéssel szemben.","shortLead":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok...","id":"20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b069d-f494-4a6d-b3e9-722b0ac49ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","timestamp":"2020. október. 29. 11:44","title":"Operatív törzs: Éttermekben és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is százezrek követelik, vonja vissza a lengyel kormány az abortusztörvényt.","shortLead":"Továbbra is százezrek követelik, vonja vissza a lengyel kormány az abortusztörvényt.","id":"20201030_varso_tuntetes_lengyelorszag_abortusztorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec7ef8a-d8b5-4624-9d13-080c83588b69","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_varso_tuntetes_lengyelorszag_abortusztorveny","timestamp":"2020. október. 30. 20:10","title":"Tömve vannak Varsó utcái az abortusztörvény ellen tüntetőkkel, visszatértek a nacionalista ellentüntetők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbd7e6e-3a92-4f14-82ba-69eabfb438af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírók után nyomoz a rendőrség, pedig a képviselő repkedett a Mészáros-birtok fölött.","shortLead":"Újságírók után nyomoz a rendőrség, pedig a képviselő repkedett a Mészáros-birtok fölött.","id":"20201030_Hadhazy_magara_vallalta_Meszaros_Lorinc_harckocsijanak_fenykepezeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cbd7e6e-3a92-4f14-82ba-69eabfb438af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecb74bd-70ea-4645-b5c6-727722535c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Hadhazy_magara_vallalta_Meszaros_Lorinc_harckocsijanak_fenykepezeset","timestamp":"2020. október. 30. 10:53","title":"Hadházy bement a rendőrségre és szólt, ő fotózta le Mészáros Lőrinc harckocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]