Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a4d77e1-a189-4bd5-9e7f-8325813f6562","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"130 halottja van eddig a Molave tájfun tombolásának.

","shortLead":"130 halottja van eddig a Molave tájfun tombolásának.

","id":"20201029_Vietnam_Molave","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4d77e1-a189-4bd5-9e7f-8325813f6562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec751ef0-ab66-465e-9ebd-af140f3fa824","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Vietnam_Molave","timestamp":"2020. október. 29. 11:29","title":"Az elmúlt húsz év egyik legnagyobb vihara pusztít Vietnámban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","id":"20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aff41ad-9487-40d8-818b-3a930f3c7354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","timestamp":"2020. október. 30. 10:03","title":"A jövő focijának nem barátja a kopasz fejbőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump amerikai republikánus elnök a gazdaságot dicsérte, demokrata párti kihívója, Joe Biden az elnök járványkezelését támadta Floridában csütörtökön.\r

","shortLead":"Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump amerikai republikánus elnök a gazdaságot dicsérte, demokrata párti kihívója...","id":"20201029_Trump_Biden_Valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3823905-117c-43d1-afcf-92629b8229b6","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Trump_Biden_Valasztas","timestamp":"2020. október. 29. 22:05","title":"Joe Biden szerint a gazdasági növekedés önmagában kevés, hogy kilábaljon az USA recesszióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","shortLead":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","id":"20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b5988-d96d-4e10-bdcb-e282375b0a47","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","timestamp":"2020. október. 30. 18:03","title":"Kétszáz egészségügyi dolgozót küldünk Szlovákiába tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6a75da-c015-40ae-872e-148db681de02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt nem szolgál. Lengyelországban a tilalom alól egyedül az jelent kivételt, ha a terhesség nemi erőszak következménye. Képzeljük el, mekkora esély van azt időben bebizonyítani egy nőgyűlölő országban\" – a lengyelországi abortusztörvény szigorítása miatt tartottak demonstrációt Budapesten. ","shortLead":"\"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt...","id":"20201029_Azok_tesznek_ugy_mintha_a_vilag_az_ovek_lenne_akik_tele_akarjak_szuleszteni_azt_a_nokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6a75da-c015-40ae-872e-148db681de02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034b8c7-6ebd-4b77-8571-1a0e688ccf9a","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Azok_tesznek_ugy_mintha_a_vilag_az_ovek_lenne_akik_tele_akarjak_szuleszteni_azt_a_nokkel","timestamp":"2020. október. 29. 12:06","title":"\"Azok tesznek úgy, mintha a világ az övék lenne, akik tele akarják szüleszteni a nőkkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]