Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","shortLead":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","id":"20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f8187-4423-4da2-b8f8-b9812105edfa","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","timestamp":"2020. november. 01. 18:41","title":"Kiütötte az MTK az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonhétre emelkedett az előző nap délutáni égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma, miközben folytatódott a romok átkutatása.","shortLead":"Huszonhétre emelkedett az előző nap délutáni égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma, miközben...","id":"20201031_Huszonhetre_emelkedett_az_egeitengeri_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6d213-6f52-4ddc-aed2-d0068c11c962","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Huszonhetre_emelkedett_az_egeitengeri_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2020. október. 31. 21:08","title":"Huszonhétre emelkedett az égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több tízezer forint megtakarítást jelent majd, hogy nem lehet akármekkora összeget elkérni közjegyzői díjként - közölte Novák Katalin családügyi miniszter.","shortLead":"Több tízezer forint megtakarítást jelent majd, hogy nem lehet akármekkora összeget elkérni közjegyzői díjként - közölte...","id":"20201101_A_kormany_maximalni_fogja_a_lakasvasarlaskor_fizetendo_kozjegyzoi_dijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19c959f-319f-495a-bd63-0dd633c029f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_A_kormany_maximalni_fogja_a_lakasvasarlaskor_fizetendo_kozjegyzoi_dijakat","timestamp":"2020. november. 01. 08:01","title":"A kormány maximálni fogja a lakásvásárláskor fizetendő közjegyzői díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami részvételi rekordot ígér az amerikai elnökválasztáson. A verseny nem lefutott, Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont minden tétjét Donald Trumpra tette.","shortLead":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami...","id":"20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ace68c-6e3b-4150-9788-351a8f7b8bd9","keywords":null,"link":"/360/20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","timestamp":"2020. november. 01. 13:30","title":"Trump és Biden esélyei, Orbán tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, egy fiatal nő életét vesztette.","shortLead":"Két autó ütközött, egy fiatal nő életét vesztette.","id":"20201101_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ebee5c-8ede-4aae-9cc1-6f36ea15a1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","timestamp":"2020. november. 01. 22:58","title":"Halálos baleset történt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A novemberi zárlat további 1 százalékponttal csökkentheti a német GDP-t – vélik a legtekintélyesebb német elemzőintézetek. Amennyiben a korlátozások november vége után is érvényben maradnak, az esés akár 2 százalékpont is lehet.","shortLead":"A novemberi zárlat további 1 százalékponttal csökkentheti a német GDP-t – vélik a legtekintélyesebb német...","id":"20201101_Igy_esik_a_nemet_gazdasag_a_korlatozasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fcf8bf-08a8-4cf2-a1f8-2cc0308f1321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Igy_esik_a_nemet_gazdasag_a_korlatozasok_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Így esik a német gazdaság a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70 kilométeres sebességgel is száguldhatott a mutatvány közben.","shortLead":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70...","id":"20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a321c5-a03d-4045-8f5b-2be784a85984","keywords":null,"link":"/elet/20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","timestamp":"2020. november. 02. 09:23","title":"Lélegzetelállító videón, ahogy egy óriási hullámszörnyet meglovagol egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]