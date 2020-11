Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Mindkét oldal csalást kiálthat a HVG külpolitikai újságírója, Nagy Gábor szerint. A példátlan mennyiségű levélszavazat okozhat meglepetéseket.","shortLead":"Mindkét oldal csalást kiálthat a HVG külpolitikai újságírója, Nagy Gábor szerint. A példátlan mennyiségű levélszavazat...","id":"20201031_Fulke_az_amerikai_elnokvalasztasrol_ebbol_politikai_purparle_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468d1339-3681-4f9b-bacf-5751cfac411c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Fulke_az_amerikai_elnokvalasztasrol_ebbol_politikai_purparle_lesz","timestamp":"2020. október. 31. 11:00","title":"Fülke az amerikai elnökválasztásról: ebből politikai purparlé lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavasszal lélegeztetőgépre került betegek közül kevesebben hunytak el, mint most - mondta el Szlávik János infektológus az ATV Heti Naplójában.","shortLead":"A tavasszal lélegeztetőgépre került betegek közül kevesebben hunytak el, mint most - mondta el Szlávik János...","id":"20201101_Szlavik_A_lelegeztetogepre_kerult_betegek_kozott_4045_szazalekos_a_halalozasi_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4166022-b813-4e5d-a3b4-144629c0b64d","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Szlavik_A_lelegeztetogepre_kerult_betegek_kozott_4045_szazalekos_a_halalozasi_arany","timestamp":"2020. november. 01. 22:52","title":"Szlávik: A lélegeztetőgépre került betegek között 40-45 százalékos a halálozási arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","shortLead":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","id":"20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa3b9c6-4273-4c6f-b242-bf1ff30c9af0","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","timestamp":"2020. november. 01. 09:09","title":"69 koronavírus-fertőzött halt meg egy nap alatt Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796d7eb2-bea7-4315-adb6-fd44e9b77fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Influenzaszerű tünetei vannak, házi karanténba vonult családjával együtt.","shortLead":"Influenzaszerű tünetei vannak, házi karanténba vonult családjával együtt.","id":"20201101_koronavirus_fertozes_hoppal_peter_fideszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796d7eb2-bea7-4315-adb6-fd44e9b77fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960b20bd-cae4-4bca-b931-fb478ae7ea5e","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_koronavirus_fertozes_hoppal_peter_fideszes","timestamp":"2020. november. 01. 12:15","title":"Hoppál Péter miniszteri biztos is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","shortLead":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","id":"20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6aa04b-03ab-4232-9a12-72322f571306","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Ronaldo két góllal hangolt a Fradi-meccs előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41","c_author":"HVG","category":"360","description":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül sosem jelent volna meg az Ulysses.","shortLead":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül...","id":"202044_legendas_konyvesboltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c3ee-4578-451c-add9-fc0bf9cb0db6","keywords":null,"link":"/360/202044_legendas_konyvesboltok","timestamp":"2020. október. 31. 13:00","title":"Legendás könyvesboltok, ahol Harry Potter született vagy a punk keresztanyja dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet.","shortLead":"Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet.","id":"20201101_Hamilton_megint_gyozott_hetedszer_vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8d6e-744e-4b65-842f-868472be4004","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Hamilton_megint_gyozott_hetedszer_vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2020. november. 01. 14:50","title":"Hamilton megint győzött, hetedszer világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]