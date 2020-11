Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. Egyelőre csak kettő érhető el közülük, de ez nem jelenti azt, hogy egyesek ne próbálgathatnák már a később érkező modelleket, például az iPhone 12 minit.","shortLead":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. Egyelőre csak kettő érhető el...","id":"20201102_apple_iphone_12_mini_meret_osszehasonlitas_youtube_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de369b7-8931-41dd-ac4c-1281f1f05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_mini_meret_osszehasonlitas_youtube_video","timestamp":"2020. november. 02. 19:33","title":"Feltett egy videót az iPhone 12 miniről, de a klip azonnal eltűnt a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78f02c-5787-4d02-bcc7-4b51a74ea686","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügylet hónapok óta ismert volt, de most meg is történt.","shortLead":"Az ügylet hónapok óta ismert volt, de most meg is történt.","id":"20201102_spar_zimbo_perbal_husuzem_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd78f02c-5787-4d02-bcc7-4b51a74ea686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f5491-3946-43fd-a227-e4d9d0251968","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_spar_zimbo_perbal_husuzem_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 13:42","title":"A Spar ismeretlen összegért megvásárolta a perbáli Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25311ed9-1dc0-4d56-9a64-fa8a08e8d7d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandiában egy elszabadult metrószerelvény kiütötte a bakot a végállomáson, és továbbhajtott. Egy szobor állította meg.","shortLead":"Hollandiában egy elszabadult metrószerelvény kiütötte a bakot a végállomáson, és továbbhajtott. Egy szobor állította...","id":"20201102_metro_baleset_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25311ed9-1dc0-4d56-9a64-fa8a08e8d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9674ac26-1e3f-4deb-9dc3-0b7409812a76","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_metro_baleset_szobor","timestamp":"2020. november. 02. 11:46","title":"Bálnauszony tartotta meg a semmibe guruló metrószerelvényt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa80868c-1fef-480a-863b-12fcc6d7ff35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hamann alaposan felmorcosította a BMW nemrég generációváltáson átesett kupé divatterepjáróját. ","shortLead":"A Hamann alaposan felmorcosította a BMW nemrég generációváltáson átesett kupé divatterepjáróját. ","id":"20201102_itt_a_megoldas_ha_eddig_tul_szolidnak_ereztuk_a_bmw_x6_megjeleneset_hamann","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa80868c-1fef-480a-863b-12fcc6d7ff35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6b01dd-725d-4302-8919-31fa126b8dfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_itt_a_megoldas_ha_eddig_tul_szolidnak_ereztuk_a_bmw_x6_megjeleneset_hamann","timestamp":"2020. november. 02. 09:21","title":"Ha eddig túl szolidnak érezte a BMW X6 megjelenését, akkor ezt nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek...","id":"20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22ce38-302d-4a95-b08b-a5beacdec02f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"\"Ha egy pillanatra hangsor lehetnék, akkor így néznék ki belülről\" – új klippel jelentkezett Apey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt. A terrortámadásnak már négy civil áldozata van a kedd reggeli hírek szerint.","shortLead":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt...","id":"20201103_becs_terror_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee87b634-ee2f-4148-beaf-e4c4c1497526","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 03. 07:10","title":"Ezt tudni eddig a bécsi terrortámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”. A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit. ","shortLead":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”...","id":"20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f39cda-3f52-48b0-85cc-830fc523b7c7","keywords":null,"link":"/360/20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","timestamp":"2020. november. 02. 06:30","title":"Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak.","shortLead":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási...","id":"20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc42ed-309a-4fd9-bb8d-429f0b337c09","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","timestamp":"2020. november. 01. 16:41","title":"Az SZFE szerint a kuratórium próbálja akadályozni az oktatást, de ők folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]