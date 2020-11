Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A tegnap éjfél előtt megjelent kormányrendelet értelmében az A38 Hajó sem fogadhat közönséget határozatlan ideig. A Facebookon adtak ki közleményt ezzel kapcsolatban.

Mint írják, „az első és legfontosabb mindenki biztonsága és egészségének védelme, a koronavírus terjedésének meggátolása mindannyiunk közös érdeke. Az aktuális, érintett programjainkat illetően egyeztetünk a szervezőkkel, nagy erőkkel dolgozunk az új dátumokon. A már megváltott jegyek érvényesek maradnak az előadók későbbi fellépéseire. Ahol a programok átszervezését nem tudjuk megoldani, elindítjuk a jegyvisszaváltási folyamatot.”

Elmarad többek között az Esti Kornél, a Punnany Massif mellett a legendás brit zenekar, a New Modell Army fellépése, ez utóbbinak viszont már van is új időpontja is: 2021. október 28-án pótolják a koncertet.