Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes biztonságot ellenőrző funkciója.","shortLead":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes...","id":"20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b0b7ff-3184-48c4-83bf-acd51869f8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","timestamp":"2020. november. 02. 22:15","title":"Bécsi terrortámadás: bekapcsolták a Facebook legszomorúbb biztonsági funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk negatív rekordokat szinte minden nap, egyelőre az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt. Ön szerint ez elég? A hvg.hu novemberi kérdőíve a járvány kezeléséről.","shortLead":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk...","id":"20201102_covid_felmeres_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4019ae-ce84-4aae-a1d3-4c07b80ad2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_covid_felmeres_november","timestamp":"2020. november. 02. 14:30","title":"A kormány a lakosságra bízza a védekezés oroszlánrészét – ön másképp csinálná? Itt a hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is” – mondja Dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft. ügyvezetője. A szakember szerint a társadalmi szemléletváltozás a keresleti oldalon is megjelenik, erre pedig jól reagálnak a környezettudatos beruházásokat támogató finanszírozópartnerek is.","shortLead":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is”...","id":"20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c087bfe9-0ace-442c-913a-1cf27540c3cb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","timestamp":"2020. november. 03. 11:30","title":"A tyúkok kímélése megtérülő befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állapotáról egyelőre csak annyit árultak el, hogy nincs kapcsolatban a koronavírussal.","shortLead":"Az állapotáról egyelőre csak annyit árultak el, hogy nincs kapcsolatban a koronavírussal.","id":"20201103_Korhazba_kerult_Diego_Maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4822ad05-1fae-4834-82be-54f76326f282","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Korhazba_kerult_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 03. 08:18","title":"Kórházba került Diego Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","shortLead":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","id":"20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e028c-27a2-4e2d-a795-2ece3b719ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 15:53","title":"Meghalt két beteg a Veszprém megyei szociális otthonban, ahol a lakók nagy része fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. Egyelőre csak kettő érhető el közülük, de ez nem jelenti azt, hogy egyesek ne próbálgathatnák már a később érkező modelleket, például az iPhone 12 minit.","shortLead":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. Egyelőre csak kettő érhető el...","id":"20201102_apple_iphone_12_mini_meret_osszehasonlitas_youtube_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de369b7-8931-41dd-ac4c-1281f1f05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_mini_meret_osszehasonlitas_youtube_video","timestamp":"2020. november. 02. 19:33","title":"Feltett egy videót az iPhone 12 miniről, de a klip azonnal eltűnt a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b8ff9-ea7f-4b9a-a754-571181e5e717","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Hacsak nem lesz nagyon nagy különbség Joe Biden és Donald Trump között a legfontosabb államokban, könnyedén elképzelhető, hogy nem ismerjük az amerikai elnökválasztás végeredményét még napokkal a szavazás után sem. Összegyűjtöttük, milyen időpontokra lesz érdemes figyelni.","shortLead":"Hacsak nem lesz nagyon nagy különbség Joe Biden és Donald Trump között a legfontosabb államokban, könnyedén...","id":"20201103_usa_elnok_valasztas_trump_biden_szavazas_idorend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606b8ff9-ea7f-4b9a-a754-571181e5e717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa3e9c-ff2b-4e85-a71b-2aa0070aa7b9","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_usa_elnok_valasztas_trump_biden_szavazas_idorend","timestamp":"2020. november. 03. 17:30","title":"Mikor tudjuk meg, ki lesz az amerikai elnök? Választási időrend óráról órára, napról napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]