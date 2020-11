A kényszerű leállás után június végén, július elején újra kinyithattak a mozik, szeptember közepe óta viszont kötelező a maszkviselés a termekben. Nézőből jóval kevesebb van, mint tavaly ilyenkor, de már-már ők is megszokták az új szabályokat: kérdés, hogy a kedden elrendelt intézkedésekkel is meg tudnak-e békélni, jelesül azzal, hogy mostantól

az egy háztartásban élők, családok, párok sem ülhetnek egymás mellé, köztük két széket ki kell hagyni.

Buda Andrea, a Cinema City pr- és marketing igazgatója a hvg.hu-nak elmondta, amellett, hogy nagyon fontos számukra a nézők és a dolgozók biztonsága, a döntést életszerűtlennek tartják. A hálózat július 2. óta tranzakciós szeparálás alapján működik, ami azt jelenti, hogy akik együtt, egyszerre vesznek jegyet (tehát családok, párok, lakótársak stb.), azok egymás mellé ülhetnek, de mellettük mindkét oldalon kimarad egy-egy szék.

„Technikailag meg tudjuk csinálni, hogy nem egy széket hagyunk ki, hanem kettőt, jelenleg is dolgoznak rajta az IT-seink, az elsődleges nehézség az üzemeltetési oldalról inkább az, hogy nem életszerű, hogy mondjuk, egy szülőt két szék távolságra el kell ültetni a gyerekétől, mert akkor valószínűleg inkább azt fogja választani, hogy nem mennek moziba, még akkor sem, ha lenne olyan film, ami érdekelné őket” – mondja az igazgató.

© MTI / Szigetváry Zsolt

Buda Andrea szerint szeptemberben, a maszkviselés bevezetésekor lehetett érezni egy kicsi visszaesést, de utána ismét jöttek a nézők. A "jöttek” persze relatív, hiszen a mostani nézőszámok nem összehasonlíthatók a tavalyiakkal. Ennek nem csak a járvány nyomán kényelmetlenebbé vált szórakozás az oka, hanem kiestek a nagy blockbusterek is. Az Egyesült Államokban még mindig nagyon sok mozi zárva van, ezt a bevételkiesést pedig már nem vállalják a stúdiók. „Magyarországon volt, van, lesz is filmtartalom, tehát aki el akarna jönni moziba, el tudna jönni, az új szabály azonban megkérdőjelezi, ki kap majd kedvet egy vetítéshez, ha így kell ülni a moziban” – teszi hozzá Buda Andrea.

A marketingigazgató szerint a Mozisok Országos Szövetsége – amelynek például a Cinema City is tagja – éppen ezért pontosítást kér a kormányzattól, illetve azt, hogy engedélyezzék a tranzakciónkénti kihagyást, mert attól félnek, így még annyi néző sem lesz, mint amennyi eddig volt, és nem fognak tudni üzemelni.

Liszka Tamás, a Budapest Film Zrt. vezérigazgatója egyetért abban, hogy nem ideális, ha egy család gyakorlatilag egy közepes terem egész sorát elfoglalja, de úgy véli, akiket az ilyesmi eltántorít, azok valószínűleg már egy fél éve nem járnak moziba egyébként sem. „Jó oka van a távolságtartásnak, de kíváncsian várom, hogy ezt a szabályt felülvizsgálja-e még a kormányzat” – mondta.

© Fazekas István

A Cinema Citynél az előző – egyszékes kihagyás – 70 százalékos maximális kihasználtságot jelentett, de a hálózat a Tenet vagy például a Miután összecsaptunk című filmek időszaka alatt ilyen értelemben telt ház közeli vetítéseket bonyolított le. A maszkviselést egyébként mind a Cinema City, mind a Budapest Film mozijaiban ellenőrzik, és nemcsak a stáb, hanem a hatóságok is. Előbbinél háromszor volt már ellenőrzés, és utóbbi mozitermeiben is jártak már járőrök, illetve közterület-felügyelők.

Liszka Tamás közölte: a Budapest Filmnél a kollégáknak mostantól szúrópróbaszerűen is be kell nézniük a vetítésekre, és ha szabályszegést látnak, akkor a rendeletben leírtak szerint először figyelmeztetik a nézőt, ezután az üzemvezető is beavatkozhat, utána viszont le kell állítaniuk a vetítést. „Végső esetben értesítjük a hatóságokat, hiszen minket is komolyan megbüntethetnek, ha nem teszünk meg mindent a szabályok betartásáért.” Buda Andrea is felidézi, volt már olyan, hogy egy néző nem akarta felvenni a maszkot, és kissé harcolni kellett vele, de ma már ilyen esetek ritkán fordulnak elő.

Ami a jegyeket illeti, sem a Cinema Citynek, sem a Budapest Filmnek nincsenek kilátásban olyan telt házas vetítései, amelyekről tömegesen kellene kiküldeni a már megvásárolt jeggyel rendelkező nézőket. Azok, akik már vettek jegyet, azokat szétültetik a teremben, igyekeznek mozgatni az embereket, de ha valakinek ez a körülmény nem megfelelő, visszakapja a jegye árát. A Cinema City hálózatnak több mint 150 terme van, a fejlesztők jelenleg azon dolgoznak, hogy minden egyes teremre új teremképet készítsenek.

© DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

„Hogy meddig tudunk nyitva maradni? Így is nagyon nehéz helyzetben van mindenki, és ha a kormány nem záratja be ezeket a kulturális intézményeket, akkor viszont valahogy úgy kellene működniük, hogy legyen esélyük arra, hogy az emberek bemenjenek hozzájuk. Nem arról van szó, hogy nem akarjuk betartani a rendelkezést, csak legyenek életszerű és betartható szabályok, hogy a nézők is kibékülhessenek velük” – mondta Buda Andrea.

A Budapesti Film is igyekszik kitartani, amíg lehet, és nyitva lenni, amíg szabad. Liszka Tamás egészen tegnap estig úgy gondolta, zárás következik, hiszen Európa-szerte rengeteg országban, hasonló járványügyi helyzetben már hetekkel ezelőtt bezárták a színházakat, a mozikat.

„Nálunk a kormányzat egy másik megoldást választott, nem hatóságilag záratták be a mozikat, hanem a lehetetlenség széléig csökkentették a mozgásterüket. Hogy meddig érdemes nyitva lenni? Az érdemes szó nagyon rég kikopott a szótárunkból. Mi egy fővárosi cég vagyunk, és természetesen igyekszünk eltartani magunkat, de 2020 nem egy olyan év, amikor ez sikerülhet. A Budapest Film sokkal inkább kulturális misszió.

A főváros nem fogja ennyire könnyen feladni a mozijait, mert ha bezárjuk őket, szélnek eresztjük a dolgozókat, esetleg más funkciót keresünk az ingatlanoknak, akkor azokból többet nem lesz mozi, és már így is csak hat maradt.

© Lisa Marie David / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Valahogy megpróbáljuk túlélni, de a gazdasági szempontok mellett egyfajta történelmi meg kulturális kötelességünk is van. Nem biztos, hogy ez minden mozivezetőre vonatkozik az országban, de a Budapest Film ilyen szempontból speciális helyzetben van.”

Liszka Tamás is arról számolt be, hogy a nézők számát folyamatosan az egy évvel korábbi adatokhoz mérik: tavaly egy november eleji héten négyszer annyi nézőjük volt, mint most, és így megy ez a június végi újranyitás óta. Tény, hogy a nyár mindig kicsit laposabb szokott lenni, az őszi-téli szezon pedig erősebb, premierek és mozilátogatási kedv szempontjából is. „Kitartunk, egyetlen mozinkban lesz drasztikusabb változás: a Kino olyan pici, hogy ott fizikailag lehetetlen a másfél métert tartani. A műsorrendi vetítéseket le fogjuk csökkenteni, csak speciális vetítések lesznek ott, ahol csoportosan tudjuk, szakaszosan beengedni a nézőket, és nem kell keresztülfurakodniuk a kávézó asztalai között” – teszi hozzá.