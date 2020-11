Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","shortLead":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","id":"20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec7bc3b-1793-44a0-b2bf-4657881e43df","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","timestamp":"2020. november. 02. 15:29","title":"A két évvel ezelőtti kaliforniai tűz felemésztette Paradise-t – most megnézhetjük, mi lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötezret közelíti a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Az ötezret közelíti a kórházban ápoltak száma.","id":"20201103_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728b493-0fae-433c-b2d7-81650db0f96d","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 03. 09:19","title":"Koronavírus: 84-en meghaltak, és kis híján 4 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","shortLead":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","id":"20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed9e26-90c5-4203-a8a6-c1a0af906972","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","timestamp":"2020. november. 03. 08:39","title":"Megjöttek az amerikai elnökválasztás első eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","shortLead":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","id":"20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1427d1-db57-404f-9b8c-499b62ed350b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","timestamp":"2020. november. 03. 12:27","title":"Körforgalomban haladó autóból esett ki egy kutya Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89eb6981-c561-4a8b-89ac-f99319c78d09","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"itthon","description":"Újabb levélben sürgette az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tartsa be az Európai Bíróság júniusi döntését, amely kimondta, hogy a civil szervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar szabályozás uniós jogba ütközik.","shortLead":"Újabb levélben sürgette az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tartsa be az Európai Bíróság júniusi döntését...","id":"20201103_Az_Europai_Bizottsag_ismet_a_civil_torveny_jogserteseinek_felszamolasara_szolitotta_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89eb6981-c561-4a8b-89ac-f99319c78d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337205a9-13dd-45ef-9926-65c888a5dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Az_Europai_Bizottsag_ismet_a_civil_torveny_jogserteseinek_felszamolasara_szolitotta_a_kormanyt","timestamp":"2020. november. 03. 15:45","title":"Az Európai Bizottság egy hónapon belül látni akarja a civiltörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","shortLead":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","id":"20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae9e048-eb76-41f7-9a50-1162055cab77","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 06:11","title":"Hollandia is szigorított, bezárnak a mozik és a színházak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a7a8be-a85f-4bc2-b149-2f3a2d2418e4","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Tisztába tesszük azokat a tévhiteket, amik a felfázásról, egy olyan betegségről keringenek, amelyet baktérium okoz, ugyanakkor a hideg és az altest lehűlése – számos egyéb tényező mellett – szintén szerepet játszhat a létrejöttében.\r

","shortLead":"Tisztába tesszük azokat a tévhiteket, amik a felfázásról, egy olyan betegségről keringenek, amelyet baktérium okoz...","id":"urzinol_20201104_tevhit_felfazas_bakterium_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a7a8be-a85f-4bc2-b149-2f3a2d2418e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae28337-d115-4673-917c-4ee29c407447","keywords":null,"link":"/brandchannel/urzinol_20201104_tevhit_felfazas_bakterium_idojaras","timestamp":"2020. november. 04. 07:30","title":"10 tévhit a kellemetlen felfázásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"ab63340c-9d73-45db-a769-d245f5ffd9bf","c_partnertag":"Urzinol"},{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint eddig tizenkétszer kellett kényszerítő eszközt alkalmazniuk az iskolaőröknek.","shortLead":"A rendőrség szerint eddig tizenkétszer kellett kényszerítő eszközt alkalmazniuk az iskolaőröknek.","id":"20201104_iksolaor_intezkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65105259-6a9f-434a-9251-7be2d4d7f1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_iksolaor_intezkedes","timestamp":"2020. november. 04. 07:31","title":"A tanév kezdete óta 257 esetben intézkedtek az iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]