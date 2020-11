Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"318a41ce-52fc-4f55-a426-d9fb9dc4764a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfordulásra és zűrzavarra számítanak Oroszországban az amerikai elnökválasztás utáni napokban. És nem is nagyon sajnálják tengerentúli vetélytársukat. ","shortLead":"Felfordulásra és zűrzavarra számítanak Oroszországban az amerikai elnökválasztás utáni napokban. És nem is nagyon...","id":"20201104_Az_orosz_politikusok_nemi_karorvendessel_kovetik_az_amerikai_fejlemenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318a41ce-52fc-4f55-a426-d9fb9dc4764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01763d92-8789-4016-a245-e9aba53bd82f","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Az_orosz_politikusok_nemi_karorvendessel_kovetik_az_amerikai_fejlemenyeket","timestamp":"2020. november. 04. 14:26","title":"Az orosz politikusok némi kárörvendéssel követik az amerikai fejleményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN odaadta a demokrata jelöltnek az államot, de Trumpék már egy órája újraszámlálást követeltek.","shortLead":"A CNN odaadta a demokrata jelöltnek az államot, de Trumpék már egy órája újraszámlálást követeltek.","id":"20201104_Joe_Biden_wisconsin_elnokvalasztas_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4786f44-7e5c-478b-b279-debec7eb7882","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Joe_Biden_wisconsin_elnokvalasztas_usa","timestamp":"2020. november. 04. 20:27","title":"Joe Biden valószínűleg megnyerte Wisconsint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba571fe4-bdee-4287-bd5d-05cef7e9ac43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kardiológiai és a sürgősségi osztályt, valamint az adminisztrációt érinti a fertőzés. ","shortLead":"A kardiológiai és a sürgősségi osztályt, valamint az adminisztrációt érinti a fertőzés. ","id":"20201104_oroshazi_korhazban_16_koronavirusos_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba571fe4-bdee-4287-bd5d-05cef7e9ac43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8bb523-be03-4f0b-bcda-67284cd5f9b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_oroshazi_korhazban_16_koronavirusos_dolgozo","timestamp":"2020. november. 04. 13:16","title":"16 dolgozó koronavírusos az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb elhunyt egy 45 éves nő volt.","shortLead":"A legfiatalabb elhunyt egy 45 éves nő volt.","id":"20201105_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4388b7c-2400-4719-9144-dcabcd0c1c44","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 05. 13:53","title":"A járvány újabb áldozatai közül hárman a negyvenes éveikben jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal nőtt 24 óra alatt. Kórházban 5183 koronavírusos beteget ápolnak, 312-vel többet, mint egy nappal korábban. ","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal nőtt 24 óra alatt. Kórházban 5183 koronavírusos beteget ápolnak, 312-vel többet...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4611896d-83ee-44ba-a360-ff1ed2a9f129","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 05. 09:13","title":"Újabb 84 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk, hogy a korán szavazóknál és a városokban Biden a népszerűbb, de hogy ennyivel, az újra mindent megkavart. Persze még itt sincs vége a szavazatszámlálásnak, győzhet még Trump is.","shortLead":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk...","id":"20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ff191-d73a-45f8-8061-a0c4859cbbf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","timestamp":"2020. november. 04. 16:10","title":"Ha most érne véget a szavazatszámlálás, Joe Biden lenne az USA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","shortLead":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","id":"20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b441a5-2afb-4b61-bc7f-0c7ed3c708f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","timestamp":"2020. november. 04. 17:02","title":"Donald Trump már kiakadt: gyanúsak neki a levélszavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","id":"20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4094c2d8-0a47-4fde-b8e7-5ece13e17a49","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","timestamp":"2020. november. 04. 17:21","title":"Péntektől megérkeznek a hajnali mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]